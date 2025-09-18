今田美桜がヒロインのNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜金曜）第124話が18日に放送された。

情報番組「あさイチ」MC陣も朝ドラ受けした。

※以下ネタばれを含みます。

あらすじは、のぶ（今田美桜）は草吉（阿部サダヲ）にあんぱんを焼いてほしいと頭を下げるが、断られてしまう。蘭子（河合優実）からこのままでは大コケすると聞いた羽多子（江口のりこ）とメイコ（原菜乃華）は、チラシ配りに出かける。そして迎えた初日。客入りの悪さに頭を抱えるたくや（大森元貴）。ごめんと謝るのぶに、嵩（北村匠海）はまだあきらめていないと言う。のぶが受付に様子を見に行くと、そこに小さな子どもたちが現れて…。のぶの今までの地道な活動が実り、子どもたちや親で客席はいっぱいになる。そしていよいよミュージカルが始まる。

「岩男」の息子と一人二役を演じた濱尾ノリタカが、あさイチにゲスト出演した。「お久しぶりです、岩男あらため息子の和明役の濱尾ノリタカです」とあいさつした。博多大吉は「こんなパターンもあるのね。岩男で来て、和明で」と応じた。「いよいよ幕が上がりまして、面白そうな客席が」と大吉が言うと、華丸も「ああいう演出があって」と話した。そして華丸は「嵩が（和明の）存在に気付いてない」と指摘し、「明日も楽しみ」と大吉は続けた。

そしてVTRで「あんぱん」脚本の中園ミホさんがインタビューに答え、秘話を明かしていた。

「あんぱん」は朝ドラ112作目で、「アンパンマン」の生みの親、漫画家やなせたかし（本名・柳瀬嵩）さんと小松暢さん夫妻の半生がモデルの物語で、戦前、戦中、戦後の時代を生き抜き、“逆転しない正義”を体現した「アンパンマン」を生み出すまでの愛と勇気の物語を描く。