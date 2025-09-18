１７日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６４．０５ドル（－０．４７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３７１７．８ドル（－７．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４１７２．２セント（－７４．９セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５２８．２５セント（－５．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２６．７５セント（－２．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０４３．７５セント（－６．００セント）
・ＣＲＢ指数
３０３．６０（－３．６８）
出所：MINKABU PRESS
