１７日の米株式市場の概況、ＮＹダウ２６０ドル高 利下げ継続の期待で

１７日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比２６０．４２ドル高の４万６０１８．３２ドルと反発した。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）はこの日まで開いた米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で０．２５％の利下げを決定した。ＦＯＭＣ参加者による政策金利の見通しを受け、利下げが継続するとの期待感が高まり、株式相場を支援した。ＮＹダウは一時５００ドルを超す上昇となったが、ＦＲＢのパウエル議長が記者会見で、利下げに慎重な姿勢を示したとの見方が広がると、値を消す場面もあった。



キャタピラー＜CAT＞やアメリカン・エキスプレス＜AXP＞が堅調。ビザ＜V＞やゴールドマン・サックス・グループ＜GS＞、プロクター・アンド・ギャンブル＜PG＞が値を上げたほか、イオンＱ＜IONQ＞が株価水準を切り上げた。一方、ホーム・デポ＜HD＞やスリーエム＜MMM＞が冴えない展開。マンチェスター・ユナイテッド＜MANU＞とウーバー・テクノロジーズ＜UBER＞が下値を探り、レッドワイヤー＜RDW＞が安い。



ナスダック総合株価指数は７２．６４ポイント安の２万２２６１．３２と続落した。エヌビディア＜NVDA＞やブロードコム＜AVGO＞が売られ、アマゾン・ドット・コム＜AMZN＞が軟調。ＲＣＩホスピタリティ・ホールディングス＜RICK＞が急落した。半面、ネットフリックス＜NFLX＞やマーベル・テクノロジー・グループ＜MRVL＞がしっかり。コヒュー＜COHU＞やニュー・フォートレス・エナジー＜NFE＞が上伸し、ワークデイ＜WDAY＞とリフト＜LYFT＞が急伸した。



