「白内障」にはどんな種類があるかご存知ですか？進行速度についても解説！

白内障は眼の水晶体が濁る病気で、物がかすんで二重に見える、眩しく見えるなどの症状が現れます。

主に加齢が原因で発症し、80歳以上の高齢者は高い割合で発症するといわれていますが、その他にも原因があるのでしょうか。

本記事では、白内障の種類について詳しく解説します。

監修医師：

柳 靖雄（医師）

東京大学医学部卒業。その後、東京大学大学院修了、東京大学医学部眼科学教室講師、デューク・シンガポール国立大学医学部准教授、旭川医科大学眼科学教室教授を務める。現在は横浜市立大学視覚再生外科学教室客員教授、東京都葛飾区に位置する「お花茶屋眼科」院長、「DeepEyeVision株式会社」取締役。医学博士、日本眼科学会専門医。

白内障の種類

白内障の種類について教えてください。

白内障の種類は、出生時や出生後早期に発症する先天性白内障と、さまざまな原因で発症する後天性白内障の2種類です。先天性白内障は、親から遺伝して発症する常染色体優性遺伝や子宮内感染などが原因で発症します。一方で後天性白内障は、加齢が原因で発症するのが一般的ですが、糖尿病・アトピー性皮膚炎・眼の外傷などが原因で発症する場合もあります。先天性白内障は、出生後すぐに手術を行う必要がありますが、後天性であれば薬によって症状の進行を遅らせることが可能です。ただし、薬のみでは完治が望めないため、症状が悪化する前に手術を行う必要があります。

白内障のなかでも治る種類はありますか？

白内障は手術を受ければ、どの種類でも症状が改善されます。しかし、手術で挿入された眼内レンズは水晶体のようにピントを調節することができません。そのため、眼鏡やコンタクトレンズなどでピントの調整が必要になります。また白内障は手術によって治せる病気ですが、術後に合併症を引き起こす場合があります。特に、後発白内障は術後に発症しやすい合併症の1つです。この合併症は、手術時に薄く残した膜の水晶体のふくろが1～2年後に濁ることで発症します。後発白内障は、レーザー光線で水晶体のふくろの濁りを除去することで症状が改善されます。その他の合併症として、術後に物が赤や青っぽく見える場合があるでしょう。このような症状は術後1～2週間の間によく起こりますが、眼に異常がある可能性が低いためそのまま放置しても問題ありません。合併症は軽度であることがほとんどですが、稀に重度の合併症を引き起こすケースもあります。重度の合併症を治療せずに放置すると失明の恐れがあるため、術後に気になる症状がある場合は、手術を受けた医療機関に相談しましょう。

白内障の進行速度について教えてください

白内障の進行速度には個人差があります。発症してから10年以上症状が進行しないこともありますが、2～3年で症状が悪化するケースもあります。特に若くして発症した場合は進行速度が早い傾向にあるため、症状が現れたらただちに眼科を受診しましょう。また、糖尿病やアトピー性皮膚炎などほかの疾患が原因で引き起こされた場合も、症状の進行速度が早いため注意が必要です。進行速度は薬によって遅らせることが可能ですが、白内障の完治には手術が必要になります。治療方法は症状の進行状況によって異なるため、あらかじめ医師と相談し症状を改善するための治療プランを立てましょう。

白内障は水晶体を作るタンパク質の劣化が原因で発症する病気です。主に眼がかすむ、物が二重に見えるなどの症状が一般的です。

加齢に伴い発症するケースがほとんどですが、糖尿病やアトピー性皮膚炎などほかの疾患が原因で引き起こされる場合もあります。

また、遺伝的要因や子宮内感染によって発症することもあり、出生時や出生早期に白内障と診断されるケースもあります。

白内障は早期発見が難しく、知らない間に症状が悪化していることも少なくありません。治療せずにそのまま放置すると、失明する恐れがあります。

重症化を防ぐためにも、眼に違和感を覚えたらただちに眼科の医師に相談しましょう。

