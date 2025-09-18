◇陸上世界選手権(13日〜21日、東京・国立競技場)

5日目を迎えた陸上・世界選手権は、17日に女子200m予選が行われ、初出場の井戸アビゲイル風果選手が、福島千里さん以来14年ぶりとなる準決勝進出を決めました。

井戸選手は8月に22秒79の日本記録を樹立。“開催国枠”での世界選手権出場を決めました。

今大会では混合4×400mリレーにも出場し、日本史上初の決勝進出にも貢献。この日は、個人種目の200m予選に挑みました。

いいスタートを見せた井戸選手でしたが、直線で上位との差が開き、22秒98の組5着に。それでもタイムで拾われ、準決勝進出を決めました。

「スタートから比較的よかったが、直線からかたくなっちゃったのか思うようにリズムがキープできなかった」と振り返った井戸選手。

「日本記録を更新していくあたりが準決勝のラインなのかなと思っていたので、狙ってはいたんですけど、タイムが思っていたタイムじゃなかった。願うだけだったので（準決勝に）いけてよかったです」と、安堵（あんど）の表情を見せました。

福島千里さん以来14年ぶりとなる準決勝進出を決めたことについては、「うれしいですね。こうやって続くことができたので、タイムをもうちょっと上げて、次の可能性に近づけていけたら」と語りました。