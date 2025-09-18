DAIGO＆倉田瑛茉、映画『きかんしゃトーマス』最新作でゲスト声優に！ 予告編解禁
『映画 きかんしゃトーマス サンタをさがせ！パーシーのクリスマス急行』より、ゲスト声優として、DAIGOと倉田瑛茉の出演が発表。併せて予告編が解禁された。
【動画】トーマスとパーシーが少女の願いを叶えるために、大奮闘！『映画 きかんしゃトーマス』最新作、本予告
イギリスできかんしゃトーマスの最初の絵本が誕生してからちょうど80周年を迎えた2025年公開される本作は、トーマスと仲間たちのクリスマスイブの大奮闘を描いた、きかんしゃトーマス映画史上“初”のクリスマスムービー。
今回、ゲスト声優として、DAIGOと倉田瑛茉の出演が発表。
DAIGOが演じるのは、サンタクロース役。『きかんしゃトーマス』に出演するのは、2016年に『映画きかんしゃトーマス 探せ!!謎の海賊船と失われた宝物』の紫色のタンク機関車ライアン役を演じてから9年ぶりとなる。3D版のトーマスと2D版のトーマス、2つのシリーズに渡っての出演となるのは、息の長いコンテンツであるきかんしゃトーマスならでは。また、機関車や車以外の役をゲスト声優が担当するのも今回が初となる。
DAIGOは、9年ぶりに映画トーマスからのオファーを受けた当時を振り返り「まさにKTU、（K）9年ぶりの（T）トーマス（U）嬉しい！」とコメント。「9年が経ち、上の子が5歳、下の子が1歳という今のタイミングで、またトーマスの新作に出演できるのは、表現者としてもですが、親としてもとっても嬉しく思っています」と喜びを明かした。
サンタクロース役について「僕もサンタさんに貰ったことがありますが、サンタクロースは子どもたちにプレゼントや夢を与えてくれる存在だと思っていて、そんな子どもたちに夢を与えられるサンタクロースになれるよう、精一杯僕なりに役を作っていきました」と語る。サンタクロースの口癖の「ホッホッホー！」には少し手こずったが、陽気でハイテンションな声を披露している。
そして映画については「トーマスたちが、とにかく素敵なクリスマスにするために、みんなで努力してがんばる姿が本当に楽しいし、1つのことにみんなで力を合わせることの大切さを改めて感じました。最後まで本当に諦めないし、とにかく友だち想い。そんなところにグッときました」と、自身の心に響いたポイントを熱弁した。
さらに「1歳の息子が今、車や電車が大好きなんですよ」とほほえみ、「僕がライアン役で出させてもらった映画を一緒に観たんですが、いつも動き回る子どもたちがピクリとも動かず、トーマスに目が釘付けになっていました」と嬉しそうに自身の子どものエピソードを披露。最後は映画を心待ちにしている子どもたちへ「とにかく映画の完成が楽しみです。クリスマスにぴったりの、最高の映画に仕上がっておりますので、ぜひみなさん電車に乗って、映画館に足を運んでください！よろしくお願いします！」とメッセージを送った。
一方倉田瑛茉は、ドラマ『西園寺さんは家事をしない』（TBS系）や『あなたを奪ったその日から』（カンテレ・フジテレビ系）での演技が話題となり、現在映画やCMに引っ張りだこの人気子役。今回、人生初となるアニメ―ションのアフレコに挑み、サンタさんへ手紙を書いた少女ライアンに声を吹き込んだ。
倉田が演じたこの役は、DAIGOが9年前に演じた機関車と同じ名前という偶然もあり、共演シーンは無いものの、同じ日に都内で行われたアフレコの収録後には、2人で仲良くトーマス話に花を咲かせていたという。
併せて解禁された予告編では、パーシーの郵便貨車にサンタクロース宛ての手紙の届け忘れが見つかり、トーマスとパーシーがサンタさんに直接渡しに行くことに。「一晩で世界中をまわっちゃう人に、どうやったら会えるんだろう」とくじけて涙ぐむパーシーに、「きっとうまくいくよ」と励ますトーマス。そんなソドー島に、トナカイのソリに乗って空を飛ぶサンタさんが、ついにやってくる…。
同予告編には、映画に登場するオリジナルのクリスマスソング3曲の中から、「だいだいだいすきクリスマス」が流れており、クリスマスムードを一層盛り上げている。
『映画 きかんしゃトーマス サンタをさがせ！パーシーのクリスマス急行』は、12月12日より全国公開。
