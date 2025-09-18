日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）が１８日に生放送された。

番組内では世代間のギャップを特集。街頭インタビューなどを交え、世代間で言葉の解釈が変わってしまうことを紹介した。

また１０、２０代のヤング世代と４０、５０代のミドル世代で分かれ、クイズ形式で言葉のギャップを検証。「イタ飯」はミドル世代は全員「イタリアン」で一致したが、ヤング世代は「板前がつくった飯」「いたいめし」など答えはさまざまだった。逆に「イチキタ」という言葉にはヤング世代は全員が「一時帰宅」と一致したが、ミドル世代は「一番に来た」「今いる場所わかった」などと答え、世代での使う言葉の違いが明白となった。

これにスタジオ出演したお笑いコンビ「錦鯉」の長谷川雅紀は「映画館で同時上映がさーなんて話をしたら、同時上映って何？みたいな。昔は映画館で２本立てが当たり前だった。お得感があったんですよ」とコメント。これにコメンテーターの明大教授の齋藤孝氏も「ええ、本当に」と同調。しかし木曜パーソナリティーの俳優・鈴木福は首をひねって戸惑った。その様子を見た司会を務める同局の水卜麻美アナウンサーは「スタジオでもちょっとギャップが生まれました」とひとこと。出演者は笑いに包まれていた。