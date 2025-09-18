結婚し、子どもや夫とともに生活していると、〇〇ママ、〇〇の奥さんと呼ばれてしまう女性は多い。このように“自分の名前”が呼ばれなくなった主人公の葛藤を描いた作品『夫のおまけだった私が、“わたし”に還るまで』（作：戸塚ネオさん）がSNSで多くの共感を集めている。



出産を機に、子育てのために仕事を辞めた妻。すると社会との接点が無くなったことで、自分が“夫のおまけ”になってしまったと感じはじめる。そんなとき書店でふと目に留まったのは、等身大のママを描いた漫画だった。共感しながら読むうちに、自分もその漫画を描いたママのように“自由でいいのだ”と気づく。



その後、妻は漫画を描きSNSに投稿するようになり、漫画仲間との交流を得る事で憂鬱な気持ちを解消していくのだった。



読者からは「夫のオマケという感覚が痛いほどわかる」「全ママに刺さる……！」など、共感の声が寄せられる同作について、作者の戸塚ネオさんに話を聞いた。



ー同作品を執筆したきっかけを教えてください。



私自身、出産時の戸惑いなどを体験談コミックエッセイに何度も救われました。なので私の体験もだれかの安心につながったらいいなと思い、漫画を描きはじめました。



また、朝日カルチャーの「実践コミックエッセイ講座」の課題を通じて、なぜコミックエッセイを描きはじめたかを振り返り、自伝的漫画を制作しました。



ーご反響が多いですが、特に気になったコメントはありましたか？



実は、出産後“自分だけの時間”を楽しむことに、どこか罪悪感を抱いていました。でもコメント欄で「ママも楽しく自分時間を過ごす方が絶対子どもにもいい気がする」と改めて肯定してもらえて、ホッとしました。



ー読者からの反応で、ご自身でも新たに気づいたことはありましたか？



「結婚したんだからと、1歩2歩下がっちゃう。勝手に自分を縛っちゃう」というコメントに、ハッとさせられました。



ー最後に読者へのメッセージをお願いします。



今、社会からちょっと置いていかれたような気持ちでいる方に、「きっと抜け出せる時が来るよ」と伝えたいです。



子どもは成長していくし、環境も少しずつ変わっていきます。 すぐに夢中になれるものが見つからなくても、身近な“小さなワクワク”に触れることで、自分を思い出せる瞬間はきっとあるはずです。



だから、これを読んでくれたあなたにも、そんな時間がめぐってきたらいいなと思っています。



(よろず～ニュース特約・カキMONO.1）