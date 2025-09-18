米国ジョージア州のバッテリー工場建設現場で発生した韓国人の大規模拘禁事態が、韓米関係に悪影響を及ぼす要因として作用しているとの米連邦議会側の分析が公表された。

米議会調査局（CRS）は12日（現地時間）、韓米関係をアップデートした報告書で「ドナルド・トランプ大統領と李在明（イ・ジェミョン）大統領の初の首脳会談の肯定的な雰囲気にもかかわらず、韓米関係には挑戦課題が残っている可能性がある」とし、その挑戦課題の一つとして今回の事態に言及した。

CRSは「9月4日、ジョージア州の韓国自動車メーカー・現代（ヒョンデ）の製造工場で実施された移民取り締まり作戦は、両国間の関係に対する韓国の懸念が提起された」と評価した。

続けて「米国の移民政策が、外国投資を通じた米国製造業の雇用拡大という米国の目標と相反する可能性があるという疑問も高めた」と述べた。

報告書はさらに、議会に1本の法案が係留されていて、その法案が「韓国国籍者に対して高熟練（高度専門職）ビザを提供することができる」と紹介した。

この法案は韓国系のヤング・キム下院議員（共和党・カリフォルニア州）が今年7月、第119議会に再提出したもので、年間最大1万5000件の韓国人専門職就労ビザ（E−4）を発給することを骨子としている。

CRSはまた、トランプ大統領の関税措置が韓国の輸出志向経済に影響を及ぼす可能性があるとも言及した。

さらに「トランプ政府が中国に集中するため在韓米軍を部分的に再配置しようとする動きが伝わる中、大統領選の過程で『不必要に中国を刺激しない』と表明した李大統領の意志が複雑になる可能性がある」と指摘した。

CRSは「多くの韓国専門家は、トランプ大統領が北朝鮮に対する政策を策定する際、ソウル（韓国政府）を迂回するのではないかという懸念を表明している」とも指摘した。

8月25日にホワイトハウスで開かれた韓米首脳会談については「両国首脳は主要な発表をしなかったが、韓米関係の強固さと重要性を強調した」と評価した。

また「今回の首脳会談は、共同防衛費分担、在韓米軍兵力、台湾事態を含む中国の脅威に集中するため在韓米軍を再編しようとするトランプ政府の意向など、一部の潜在的な同盟イシューを解決しないまま残した」と述べた。