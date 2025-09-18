２０１０年に閉館した日本初の室内楽専用ホールが再開に向けて動き出す――。

日本大学と東京都千代田区は１７日、区内の「日本大学カザルスホール」の再開に向け、協議を始めると発表した。区がホールを借りて運営する方向だ。日大と区は今後、改修計画や運営の詳細の検討を進める。

ホールは１９８７年、世界的チェリストのパブロ・カザルスの名を冠した室内楽専用の施設として、出版社「主婦の友社」が自社敷地内に開設した。設計は建築家の磯崎新さん。国内外の一流音楽家が出演するコンサートの場としてクラシック音楽ファンに親しまれ、９７年にはドイツ製のパイプオルガンも設置された。

しかし、主婦の友社の経営不振により、２００２年に日大に売却された。主に学内の演奏会などで使われたが、日大キャンパスの再開発計画に伴って１０年に閉館。音楽家や地元からはホールの存続を求める声があがっていた。

日大卒業生で作家の林真理子氏が２２年、日大の理事長に就任し、ホールを再開させる意向を表明。再開協議入りについて、日大と区は「未来に向けた新たな音楽文化の発信拠点を共に創る」としている。