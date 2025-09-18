鈴木ふみ奈、美ヒップチラリのシースルーランジェリーSHOTに釘付け！大胆かつ透明感あふれる魅力が全開

グラビアアイドル・鈴木ふみ奈のデビュー15周年を記念した写真集『鈴木ふみ奈 写真集 GRACE』が、9月25日に発売される。

【写真】目を奪われるような美ボディを見せた水着SHOTなど公開

15年間の活動の集大成となる本作は、「GRACE（優美さ、しとやかさ）」をテーマに、ベトナムのダナンと世界遺産のホイアンで撮影。彼女の魅力を余すことなく収録し、新境地への挑戦も感じさせる内容となっている。

青い海が広がるダナンと、ランタンが幻想的に灯る歴史あるホイアンを舞台に、今の鈴木だからこそ表現できる、大胆かつ透明感あふれる自然体な姿を収めた1冊。ダナンの白い砂浜やホイアンのエキゾチックな歴史的な街並みを背景に、彼女の多彩な表情や自然体の魅力が存分に引き出されている。

ベトナムの民族衣装のアオザイ姿や、思わず履いていないと錯覚するようなシースルーランジェリー衣装など、さまざまなドキッとするカットが盛りだくさん。

高いクオリティを誇る「SUNNY GIRL」誌面をさらにグレードアップさせた珠玉のカットを多数収録しており、長年のファンから初めて彼女を知る人まで、すべての人に手に取ってほしい永久保存版に仕上がった。