広島市民が選んだ「住みたい街（駅）」ランキング！ 2位「横川駅」、1位は？【2025年調査】
リクルートは、2025年2月14日〜5月1日の期間、広島市居住の20〜49歳の男女599人を対象にWebアンケート調査を実施し、「SUUMO住みたい街ランキング2025 広島県版/広島市版」として結果を発表しました。
本記事では、広島市民が選んだ「住みたい街（駅）」ランキングをご紹介します。
駅周辺には横川商店街や個性豊かなカフェが立ち並び、若者からファミリー層まで幅広く支持されています。
広島電鉄との連携やバスセンターとの接続も良好で、交通結節点としての完成度がさらに高まっています。ショッピング、ビジネス、グルメ、観光などが集約されたこの利便性の高さにより、過去調査から数回にわたり1位に選ばれ、今回もトップに輝きました。
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：横川（JR山陽本線）／317点広島市西区に位置する横川駅は、JRと広島電鉄の接続が便利なうえ、近年の都市開発により居住環境も向上した注目の地域です。
1位：広島（JR山陽本線）／537点広島駅は、JR西日本の主要駅として広島県内外の移動を支える中心的存在です。再開発により駅ビル「minamoa・ekie」や周辺施設の利便性も飛躍的に向上しました。
