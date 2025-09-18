「息子くん大きくなりましたね」押切もえ、成長した息子とのレアショット公開「親子の素敵な写真ですね」
モデルの押切もえさんは9月17日、自身のInstagramを更新。成長した息子とのツーショットを披露しました。
【写真】レアな親子ショット
コメントでは、「お肌もちもちで綺麗 ママを見上げる息子さん、大きくなりましたね！」「親子の素敵な写真ですね」「もえさん、可愛いです」「息子くん大きくなりましたね」「変わらずお綺麗です」「もえさん美しい」「素敵な写真ですね もえちゃん本当綺麗」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】レアな親子ショット
「変わらずお綺麗です」「2学期に入り、運動会や芸術系と、長男・長女ともに学校・園行事が多く、仕事でも新しい企画の立ち上がりが増えるこの時期」とつづり、写真3枚、動画1本を載せている押切さん。写真の1枚目は息子とのツーショットです。押切さんは息子の肩に手を置いて、笑顔を見せています。息子はうれしそうに押切さんを見上げているようです。
「長女も好物の枝豆」自身のInstagramでプライベートショットをたびたび公開している押切さん。8月18日には「大好きな唐揚げとお刺身、きのこの煮浸しにきんぴらごぼう、サラダ、長女も好物の枝豆…」と、おいしそうな手料理を披露しました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)