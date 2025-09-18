「苦手です」と伝えるときの英語表現 ---- be not good at や struggle with などのニュアンスをネイティブが解説　【ラジオビジネス英語】

「人づきあいが苦手」から「パクチーが苦手」まで、「苦手」とするものはさまざま。それぞれに応じた言い方を身につけておきたいものです。勧められたものをお断りする場合など、いざというときに使えるよう、練習しておきましょう。

今回は「ラジオビジネス英語」10月号の「Lisa’s Expressions」から、「苦手です」を伝える表現をご紹介します。

be not good at

be not good at（…が得意ではない、…が苦手だ）



スキルがなくて苦手、というときの定番表現。veryを入れた形もよく使います。I’m not very good at public speaking.なら、「人前で話すのはちょっと苦手で」といった少し柔らかい印象になります。

I’m not good at parallel parking.

（私は縦列駐車が苦手です）

be not good with

be not good with（…（とかかわり合うこと）が苦手だ）



人や物とのかかわり合いや人や物への対応が苦手な場合には、この言い方になります。2番目の例文は、「コンピューターという機械とうまくやっていけない」というニュアンスです。

I’m not good with people. So I like working alone.

（私は人づきあいが苦手で。だから、1人で働くのが好きなのです）

I’ve never been good with computers.

（パソコンは以前からずっと苦手です）



struggle with

struggle with（…に苦労する、…で悪戦苦闘する、…に苦しむ）



頑張っているのだけれどうまくいかなくて苦労している、ということです。

I struggle with getting up early.

（早起きするのが苦手です）



feel awkward

feel awkward（気まずく感じる、気まずくてうまくできない）



気持ちが落ち着かなくて苦手、といったときに使われる言い回しです。スキルや才能がないからではなく、居心地が悪くて苦手だ、という場合もありますよね。

I feel awkward asking for help.

（手伝ってほしいとお願いするのは、苦手なのです［うまくできません］）





be not someone’s thing

be not someone’s thing（（人）の得意な［好きな］ことではない、苦手だ）



カジュアルな表現です。「あんまり向いていなくて」という感じ。例文のように、食べ物についても趣味についても使えます。

Sorry, coriander is not my thing.

（すみません、パクチーは苦手です）

Lying on the beach is not my thing. Let’s go hiking.

（ビーチで寝そべっているのはあまり好きじゃないんだ。ハイキングに行こうよ）



be not someone’s strong suit

be not someone’s strong suit（（人）の得意なこと［強み］ではない）



strong suitは「長所」「強み」のこと。notがつくので、「得意とするところではない」という意味になります。普段の会話でもきちんとした場での会話でも用いられる言い回しです。

Unfortunately, being diplomatic is not his strong suit.

（残念ながら、彼は相手にうまく対応するのが苦手なのです）



be not comfortable with

be not comfortable with（…をいいとは思わない、…に抵抗がある）



「…に不安を覚えます」「…は気が進みません」という気持ちを表します。やんわりだけれど、ハッキリお断りする便利な言い方で、「遠慮させていただきたい」といった感じにもなります。

I’m not comfortable with giving out such info.

（そういった情報をお伝えするのは、抵抗があります）



★「ムール貝はダメなんです」と言いたいときには……？

上記で紹介していない言い方に、次のようなものがあります。



▶あまり好きではない場合 I’m not into [crazy about] mussels.



「できればムール貝でないほうがいいなぁ」という気持ちです。思い入れや興味がないときに便利な表現で、I’m not into making money.などと使えます。



▶まったく食べられない場合 I can’t deal with mussels.



「対処できません」と、100％拒否する言い方。I can’t deal with snakes.は、ヘビを見たらどうしていいかわからなくなるくらいダメ、といった感じです。



ほかに、Mussels and I don’t get along.と言うこともできます。「仲よしではない」→「苦手なんだ」という、かわいい言い回しですね。

執筆者

リサ・ヴォート



アメリカ・ワシントン州出身。メリーランド州立大学で日本研究準学士、経営学学士を、テンプル大学大学院で TESOL(英語教育学)修士を取得。専門は英語教育、応用言語学。2007年度 NHKラジオ「ものしり英語塾」で講師を務める。現在、青山学院大学非常勤講師。また、写真家としても活躍している。『知ってる英単語で広がる英会話』『CD BOOK ネイティブ感覚で もっと伝わる日常英語』(ともにNHK出版)など著書多数。

※記事公開時点での情報です

■NHKテキスト ラジオビジネス英語 2025年10月号より