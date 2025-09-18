【MLB】ドジャース 6ー9 フィリーズ（9月16日・日本時間17日／ロサンゼルス）

【映像】投げて即→先頭打者！「最もクール」と話題の高速リプレイ

ドジャースの大谷翔平投手がフィリーズ戦に「1番・投手兼DH」で先発登板。初回を無失点で切り抜けた直後、ベンチへ駆け戻り打席の準備を整える一幕が映し出され、その“大忙し”ぶりが米識者やファンの間で話題となった。

今季13度目の先発となった大谷は、初回にリーグトップの53本塁打を放っているシュワーバーを見逃し三振に仕留めるなど、危なげなく無失点で立ち上がった。すると息をつく間もなく、大谷はダッシュで一塁側ベンチへ。続く攻撃で1番打者として打席に立つため、慌ただしく準備を整える姿は、二刀流ならではの珍しい光景だった。

米投球分析家のロブ・フリードマン氏（@PitchingNinja）はXでこの様子を「ショウヘイが速攻を仕掛けるように走って、先頭打者として打席に備えている」と動画つきで投稿し、大きな話題となった。

この投稿に対し、SNSでは「これこそ野球で最もクールな光景のひとつだ」「メジャーでリトルリーグみたいな野球をやってるの、いつ見ても最高にクール」といった驚きと称賛の声が相次いだ。中継の視聴者からも「早回しオモロイ！！」「忙しすぎなのよ」といった声が相次ぎ、大谷の“急ぎっぷり”を楽しむファンの姿が目立った。

投げては無失点、打ってはリードオフを担う二刀流ならではの大忙しシーン。初回から全力で駆け抜ける大谷の姿は、ファンに唯一無二の存在感を改めて印象づけた一幕だった。二刀流で50本塁打・50奪三振を達成した大谷は翌日の日本時間18日も「1番・DH」で先発予定となっている。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）