「広島１−６阪神」（１７日、マツダスタジアム）

広島が阪神に完敗し、同戦５連敗となった。７日に目の前で優勝を決められた相手にリベンジを果たせず、３位・巨人とは６ゲーム差に広がった。先発・床田が粘れず６回７安打４失点（自責点２）で１１敗目。３年連続の２桁勝利を次戦に持ち越した。チームも２年連続でシーズン負け越しが決定。ＣＳ進出へ、絶望的な状況に追い込まれた。新井監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−試合開始が７０分遅れた中、床田は立ち上がりを乗り切った。

「真っすぐ多めでどんどん押して行って、今までとは違った感じで。先制点（三回の森下の適時打）は明らかなボール球だから。あれを拾われたらね」

−六回の失点は三塁・佐々木の失策も絡んだ。

「相手も村上だし、なんとかサードで（アウトを）と。トコ（床田）も勢い良く降りていったからね。もちろん（佐々木）泰もサードで殺すとなった時に（備えていたと思う）。あそこまで行ったらトコは取らないとね。サードは（ベースに）戻るんで。展開的にあそこはサードで刺したいとところになるので」

−２桁に王手の床田、次回以降の登板は。

「あるよ、もちろん投げてもらう。２桁まであと一つだからね」