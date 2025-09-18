年齢も体形も気にしない！　ソーイング作家・昆布尚子さんが生み出す、いつだっておしゃれを楽しむためのアイデア

着ていてサイズがきつくなったり、飽きてきたら大改造する。お気に入りのコートに似合うパンツがなかなかな見つからなかったら自分で作ってみる。年齢的に体のラインが出るTシャツが似合わなくなったら、ゆったり身ごろとそでにギャザーを寄せた一枚を作る……。



ソーイング作家・昆布尚子さんが、自由な発想を元に生み出したアイテム21点を収載した『いつだっておしゃれしたい 昆布尚子の日々の服』。





発売に寄せて、昆布さんから本書への想いをのせたメッセージが届きました。収載しているアイテムの豊富な写真と共にお届けします。

「おしゃれしたい気持ちにブレーキをかけない！」

これが今回の本のテーマです。



つくづく「おしゃれ」ってパワーがあるなと思います。



仲間で集まると、まずお互いの服装を見て、「ええのん着てんなぁ」から会話が始まりますし、先日は、リハビリ中の友人からパンツを作ってほしいとリクエストをもらったので、動きやすさなど機能性を重視したデザインを提案したところ、「パーティーに着ていくためのパンツ」と聞き、「そうか、彼女は治った後に、おしゃれするための服がほしかったんだ」と、その前向きな気持ちに感動しました。



ほかにも、「作ってくれたコート、通院の時に着て行こうと思うと病院通いも頑張れる」と言ってくれた友人もいます。

90代の母は、「明日はこれ着て行こか」「こっちがええか」とコーディネートを自分なりに考えて出かけています。



年だから、身長が低いから、体形もかわったし、この色は似合わないから……。

こういった「縛り」をすべてなくして、「好きな布を選ぼう」「好きな服を着よう」



この本でご紹介する作品は、そんな気持ちから生まれたアイテムです。皆さんにも同じような気持ちで、作って着て、いつまでもおしゃれを楽しんでいただけたらうれしいです。



昆布尚子

昆布さんが20代初めに洋裁教室に通い始めたころのノート。「『こんな服が着たい』と頭の中に描いたイメージを、ひたすらノートに描いていました。」

おしゃれを楽しむための自由な発想で生まれたアイテムを紹介！

何にでも合わせやすく、日々の着こなしに便利な服 ----ダブルボタンのコート

本書に掲載のプルオーバーを作ったあとに、丈を伸ばしてコートにしたい！ と思い、さっそく作ってみました。型紙はプルオーバーのわきを伸ばして前見返しを加えるだけ。何度も型紙を作るのは大変！ 同じ型紙を生かすのが昆布さん流です。

楽しいことをもっと楽しむために ----ラウンドジャケットとコクーンワンピース

アンサンブルって、上下別々にもコーディネートできるし、組み合わせ次第で３シーズン着られるので、１つ作っておくととても重宝します。ブローチやネックレスを合わせると、一気にフォーマルな雰囲気が出て、かしこまった場所にも着ていけます。

こだわりのある布を使うためのデザイン ----サロペット

使用したのは自分で染めた布です。麻の白生地を柿渋で染めたあと、さらに藍染めをしてニュアンスを出し、落ち着いた風合いのある布に仕上げました。

これくらい渋めの布で作ったら、世代を気にせずサロペットが着られますよね！

年だから、身長が低いから、体形もかわったし、この色は似合わないから……。こうした縛りをすべて取り払って、「好きな布を選ぼう」「好きな服を着よう」という気持ちから生まれたアイテム21点を収載した『いつだっておしゃれしたい 昆布尚子の日々の服』は、S～LLサイズの実物大型紙付です。

『いつだっておしゃれしたい 昆布尚子の日々の服』

昆布尚子（こんぶ・ひさこ）

昔の着物地や海外のビンテージ布などを使い、自由な発想で服やバッグを製作している。モダンでおしゃれなデザインと、作りやすさ、仕立ての美しさを追及した作品に定評がある。著書に『組み合わせて楽しむ 昆布尚子の日々の手作り服』（NHK出版）、共著『着物リメイクで大人のおしゃれ服』（世界文化社）など。

■『いつだっておしゃれしたい 昆布尚子の日々の服』より

■撮影：森山雅智