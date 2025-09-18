櫻坂46の松田里奈「めちゃくちゃプレッシャーに弱くて。すごく緊張しやすい」対処法は？
アイドルグループ・櫻坂46の松田里奈（25歳）が、9月18日に放送された情報番組「THE TIME,」（TBS系）に出演。グループのキャプテンを務めているが、「めちゃくちゃプレッシャーに弱くて。すごく緊張しやすい」と話し、その対処法を語った。
17日に都内で行われた実写映画「秒速5センチメートル」（10月10日公開）の完成披露試写会に登壇した高畑充希と松村北斗が、番組のインタビューに対応。監督の言葉にプレッシャーを受けたという話をした流れで、スタジオの松田も「まつりちゃんも緊張感ある現場が多いと思いますが、どうですか？ プレッシャー」と質問を受ける。
これに松田は「そうですね。私、実はめちゃくちゃプレッシャーに弱くて。すごく緊張しやすいですね」と回答。櫻坂46のキャプテンとしてメンバーを背負っていることもあって、「ライブだったり、番組だったりもすごく緊張する」という。
そうしたときの対処法としては「私は、自分で口に出して、『できる！できる！』って言う。（手のひらに）“人”もいっぱい書いてとか、いろいろ対策してます」とのこと。そしてカメラに向かって「『できる！できる！できる！できる！人！人！』これです（笑）」と語った。
