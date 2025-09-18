¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×Âç¥³¥±µÞÅ¾¡Ä´äÃËÂ©»Ò¤âÍè¾ì¡ª¤¿¤¯¤Á¤ã¤óÇîÂ¿ÊÛ¡õ¤Î¤Ö¡È¼¡Ïº¥«¥á¥é¡É¡Ö¥¢¥É¥ê¥Ö¡©¡×¥Í¥Ã¥ÈÊ¨¤¯
¡¡½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡Ê28¡Ë¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍËÁ°8¡¦00¡¢ÅÚÍË¤Ï1½µ´Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¤Ï18Æü¡¢Âè124ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ÏÃÂê¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¡ã¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ìÍ¡ä
¡¡¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼X¡Á³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡Á¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÊü¤ÁÂ³¤±¤ëÃæ±à¥ß¥Û»á¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÄ«¥É¥éÄÌ»»112ºîÌÜ¡£¹ñÌ±Åª¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿Ì¡²è²È¡¦¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·»á¤ÈºÊ¡¦Äª¤µ¤ó¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢ÀïÁè¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é·ãÆ°¤Î»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¡¢¡ÖµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡×¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯Ìø°æÉ×ºÊ¡¢¤Î¤Ö¤È¿ó¤Îµ°À×¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡Âè124ÏÃ¤Ï¡¢Ìø°æ¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤Ï²°Â¼ÁðµÈ¡Ê°¤Éô¥µ¥À¥ò¡Ë¤Ë¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤ë¤¬¡¢ÃÇ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö²ø·æ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤ÏÂç¥³¥±¡Ä¤ÈÄ«ÅÄÍö»Ò¡Ê²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ë¤«¤éÊ¹¤¡¢Ä«ÅÄ±©Â¿»Ò¡Ê¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡Ë¤È¿ÉÅç¥á¥¤¥³¡Ê¸¶ºÚÇµ²Ú¡Ë¤Ï¥Á¥é¥·ÇÛ¤ê¤Ø¡£¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿½éÆü¡£¤¤¤»¤¿¤¯¤ä¡ÊÂç¿¹¸µµ®¡Ë¤ÏµÒÆþ¤ê¤Î°¤µ¤ËÆ¬¤òÊú¤¨¤ë¡£¤Î¤Ö¤¬¼Õ¤ë¤È¡¢Ìø°æ¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤Ï¤Þ¤À¤¢¤¤é¤á¤Æ¤ª¤é¤º¡Ä¤È¤¤¤¦Å¸³«¡£
¡¡¥á¥¤¥³¤ÏË¥¤¤¤â¤Î¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡Öº£¤Ç¤â»×¤¤¤æ¤¦¤Ç¡£°ì²ó¤Ð¤¢¿ÍÁ°¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡Ä¡×¡Ö¾éÃÌ¤Á¤ä¡£Ì¼¤é¤Ë¾Ð¤ï¤ì¤ë¤¡×¤ÈÌ´¤À¤Ã¤¿¡ÖÁÇ¿Í¤Î¤É¼«Ëý¡×¤Î¤³¤È¤ò¸ý¤Ë¡£±©Â¿»Ò¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¡£¤¢¤ó¤¿¤Ï»Ò°é¤Æ¡¢´èÄ¥¤Ã¤¿¤¬¤ä¤¡£¤â¤¦¹¥¤¤Ê¤³¤È¤·¤¿¤é¤¨¤¤¤¬¤ä¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤ªÊì¤µ¤ó¡¢¤³¤¸¤ã¤ó¤ÈÁÇÅ¨¤ä¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡³«±éÁ°¡£¿ó¤Ï¡Öº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢¶ì¤·¤¤»þ¤³¤½¡¢¿Í¤ò´î¤Ð¤»¤ë¤³¤È¤ò¤·¤è¤¦¡Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ËÍ¤ÎºÂ±¦¤ÎÌÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡¢º£¤â»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£10¿Í¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤ò¡¢Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤´î¤Ð¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¡¡ÃãÆ»¶µ¼¼¤ÎÀ¸ÅÌ¡¦ÃæÈøÀ±»Ò¡Ê¸ÅÀî¶×²»¡Ë¤¬Íè¾ì¡£¡Ö»ä¤Ï¤¢¤Î¡Ä¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡£¡Ø²ø·æ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤â¡¢¤½¤ì¤«¤é³¨ËÜ¤âÆÉ¤ó¤Ç¡¢Ëè²óµã¤¤¤¿¤ê¡¢¾Ð¤Ã¤¿¤ê¡£½ã¿è¤Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤¬¸«¤¿¤¯¤ÆÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤¬¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¤Ã¤Æ¿®¤¸¤Æ¤Þ¤¹¡£ËÜµ¤¤Ç¤¹¡×¡£¤Î¤Ö¤Ï´¶·ã¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡È¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¡É¤Î¼Çµï¤¬¸«¤¿¤¤¤È¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Â³¡¹¡£¤¿¤¯¤ä¤È·òÂÀÏº¤ÏËþ°÷¤ÎµÒÀÊ¤ËÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤¿¡£
¡¡·òÂÀÏº¡Ö¥«¥ì¡¼·èµ¯½¸²ñ¤Ï¤Ê¤·¤Ç¤è¤«¤Í¡×
¡¡¤¿¤¯¤ä¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¡Ö¤¸¤ã¤¢½àÈ÷¤»¤ó¤Í¡£¤¤¤¯¤Ð¤¤¡ª¡×
¡¡ÅÄÀî´äÃË¡ÊßÀÈø¥Î¥ê¥¿¥«¡Ë¤ÎÂ©»Ò¡¦ÅÄÀîÏÂÌÀ¡ÊßÀÈø¥Î¥ê¥¿¥«¡ËÉã»Ò¤âÍè¾ì¡£¤Î¤Ö¤Ï¼ã¾¾¼¡Ïº¡ÊÃæÅçÊâ¡Ë¤Î¥«¥á¥é¤Ç½éÆü¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ë¤Ï¡Ö¤Î¤Ö¤ÎÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤Î¸ú²ÌÀäÂç¡×¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó£÷¡×¡Ö´äÃË¤ÎÂ©»Ò¤â¡×¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÌò¼Ô¤¬º®¤¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Â¿·¤Ê±é½Ð¡×¡ÖÂ®µ¡¢¥«¥á¥é¡Ä¤Î¤Ö¤µ¤ó¤ÎÆÃµ»¤¬ÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£½µ¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤ÎÇîÂ¿ÊÛ¤¿¤¯¤Á¤ã¤ó£÷¡×¡Ö·ò¤Á¤ã¤ó¤ÎÇîÂ¿ÊÛ¤¬¤¦¤Ä¤Ã¤¿¤Î¡¢¾Ð¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¢¤ÎÇîÂ¿ÊÛ¤Ï¥¢¥É¥ê¥Ö¤À¤í¤¦¤Ê£÷¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¡£È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£