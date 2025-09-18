「青年革命家」改め「冒険家」を名乗るユーチューバー・ゆたぼん（16）が17日、自身のX（旧ツイッター）を更新。自身を誹謗（ひぼう）中傷する匿名の手紙の存在を公表した。

「僕の所属してるボクシングジム宛てに、匿名の人物から『ゆたぼんこと中村逞珂が複数の無実の個人をインターネット上で誹謗中傷している』という事実無根の手紙が届きました！」と報告。

「僕もボクシングジムの会長とコーチと一緒に読んだのですが、全部で29枚あった用紙には、僕が誹謗中傷しているかのように印象操作するような事ばかり書かれていて、僕が実際に誹謗中傷している証拠はありませんでした！」とゆたぼん。「それなのに『ゆたぼんこと中村逞珂が複数の無実の個人をインターネット上で誹謗中傷している』『中村逞珂は人としてスポーツマンとして失格している』『ジムから退会処分にするべきだ』などと書かれていて、こんな手紙を匿名で送ってくる人がいる事にビックリしたし、これは僕に対する名誉毀損だと思います！」と訴えた。

「そもそもXでの僕の発言とボクシングジムは関係ないし、僕が誹謗中傷しているみたいな印象操作して、匿名でこんな手紙を送りつけてくるなんて、本当にやり方が卑怯です！」と主張。「ボクシングジムの会長もコーチも「こんなの捨てて無視しておけばいい」と言ってくれましたが、本当に卑怯で許せない行為だと思ったので、ここで共有させて頂く事にしました！」とつづった。

「他にも最近色んな所から攻撃されたり、嫌がらせのコメントを書き込まれたりしますが、僕はそんな卑怯な連中に絶対負けません！こんな悪質なやり方は許せないし、皆さん、フォロー拡散で応援していただけると心強いです！よろしくお願いします！」と呼びかけた。

この投稿に、フォロワーから「29枚…怖すぎる」「無礼極まりない」「これは酷いなぁ…大人のする事じゃない」「指紋鑑定に出したらどうでしょうか？」「被害届を出してもいいのでは」「頑張って」「応援してます」などの声が寄せられている。