◇欧州CL1次リーグ開幕節 バイエルン・ミュンヘン 3―1 チェルシー（2025年9月17日 ドイツ・ミュンヘン）

昨季ベスト8のバイエルン・ミュンヘン（ドイツ）がホームでクラブW杯王者チェルシー（イングランド）を3―1と破り、白星発進した。

今季無敗のBミュンヘンは前半20分、FWオリーゼの右クロスが相手DFチャロバーのオウンゴール（OG）を誘って先制。同27分にはペナルティーエリア内でチェルシーMFカイセドに倒されてPKを得たFWケーンが自ら決めて2―0とした。

チェルシーは直後の前半29分、カウンターからMFパーマーが決めて1点差としたが、Bミュンヘンは後半18分にもケーンが相手バックパスのミスを見逃さず、右足でゴール右へ流し込んで3点目を挙げた。右中足骨の骨折から復帰を目指すBミュンヘンの伊藤洋輝はベンチ外だった。

国内リーグでも3試合5得点と絶好調のケーンは「素晴らしい結果だった。本当に強いチームを相手に最高のパフォーマンスを見せられた」とボール保持率でも56％と上回った試合に納得の様子。「2―0とした直後に失点したのは残念だったが、後半も冷静さを保って非常に良いプレーができた。相手にプレスをかけて疲れさせたらスペースが空いてきた」と分析した。