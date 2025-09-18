千葉県浦安市の東京ディズニーリゾート（ＴＤＲ）で１７日、季節限定イベント「ディズニー・ハロウィーン」が始まった。

１０月３１日まで。

来場者は期間中、ディズニーキャラクターの仮装で入園できるなど、ハロウィーン気分を存分に感じることができる。東京ディズニーランドでは、昨年に続きディズニー映画の悪役が主役のパレードを実施する。６台のフロート（車）にマレフィセントやフック船長などが乗り込み、炎や煙を使った演出で盛り上げる。

東京ディズニーシーでは、ディズニー映画を題材としたメキシコの伝統文化を体験できるイベントを初めて実施する。イベント「ラソス・デ・ラ・ファミリア」では、映画「リメンバー・ミー」の雰囲気を味わえる。映画で描かれるメキシコの伝統文化「死者の日」を、音楽や装飾で来場者と一緒に祝う。死者の日の１１月２日まで。

ラソス・デ・ラ・ファミリアの一環として行われる限定ショーが１６日、報道陣に公開された。メキシコの伝統音楽や映画の劇中歌が演奏され、映画のキャラクターも登場するなど、歌や踊りでショーを盛り上げた。

名古屋市から祖母とディズニーシーに訪れた女子中学生（１４）は「ハロウィーンの雰囲気を楽しめた。今度は祖母と仮装して来たい」と話した。