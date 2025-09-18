½é¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Ë´î¤Ö3ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¡¢30Ç¯¸å¤Î²ÈÂ²¼Ì¿¿¤¬¥¨¥â¤¹¤®¤ë¡Ä¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁÇÅ¨¡ª¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¹¬¤»¤½¤¦¡×¡Ö°¦¤·¤«¤Ê¤¤¡Ä¡×
¡¡3ºÐ¤Ç½é¤á¤Æ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤òË¬¤ì¤¿½÷¤Î»Ò¡£¤½¤ì¤«¤é30Ç¯¸å¡¢Æ±¤¸¾ì½ê¤Ç»£±Æ¤·¤¿²ÈÂ²¼Ì¿¿¤ËÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁÇÅ¨¤Ê²ÈÂ²¡ª¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¹¬¤»¤½¤¦¡×¡Ö°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¼õ¤±¤Æ°é¤Ã¤¿¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£Åê¹Æ¼Ô¤Ç¥×¥é¥¹¥µ¥¤¥º¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¥Á¥ã¥°¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡½¡½2022Ç¯¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡ÖÌó30Ç¯Á°¤È5·îº¢¤Î»äÃ£¡×¤ËÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Î¿´¶¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤Æ¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÖTikTok¤Ç¤Ï374.3Ëü²óºÆÀ¸¤·10.9Ëü¤¤¤¤¤Í¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¤³¤Î1Ç¯È¾¸å¤ËÉã¤¬Â¾³¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Æ¤â»×¤¤½Ð¿¼¤¤Åê¹Æ¤Ç¤¹¡£
30Ç¯Á°¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢»ä¤¬¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤¿¤È¤¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÊìÊý¤Î¿ÆÂ²¤ÈÀÎ¤«¤é¤È¤Æ¤âÃç¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢¤³¤Î»þ¤â°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¿ÆÂ²Á´°÷¤Ç¤ªÂ·¤¤¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ¹Ô¤Ã¤¿Æü¤Î¤â¤Î¡£Æ±¤¸¾ì½ê¡¢Æ±¤¸³ÑÅÙ¤Ç¡¢¤È¤³¤È¤ó¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ»£¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡½¡½¥Ñ¥Ñ¥Þ¥Þ¤Î¼ã¤¤º¢¤Ë¡ÖÈþÃËÈþ½÷¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡ÖÉã¤ÏÀÎ¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤É¥â¥Æ¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Êì¤È½Ð²ñ¤Ã¤ÆÎø¤ËÍî¤Á¡¢¶å½£¤Èºë¶Ì¤È¤¤¤¦±óµ÷Î¥Îø°¦¤ò·Ð¤Æ·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½ÁÇÅ¨¤Ê¤´±ï¤Ç¤¹¤Í¡£¥Á¥ã¥°¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤É¤ó¤Ê¤´Î¾¿Æ¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎ¾¿Æ¤Ï¡¢¡ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë°ÕÌ£¡É¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¸«¤¿ÌÜ¤äÂÎ·¿¤Î¤³¤È¤ÇÈðëîÃæ½ý¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤äÎø°¦¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âÎ¾¿Æ¤«¤é¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤È¤¤¤¦¤Û¤É°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡È¸«¤¿ÌÜ¤¬°¤¯¤¿¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£»ä¤Ï¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡£Ä©Àï¤·¤Æ¼ºÇÔ¤·¤¿¤Ã¤Æ¥Ñ¥Ñ¤È¥Þ¥Þ¤¬¤¤¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¡É¤È¿´¤Î±ü¤Ç»×¤¨¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬ºÇÂç¤Î»Ù¤¨¤Ç¤·¤¿¡£Éã¤Ï1Ç¯È¾Á°¤Ë´â¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ç¤â¿´¤Î»Ù¤¨¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£¾®³Ø¹»¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡ÈÃçÄ¾¤ê¥ë¡¼¥ë¡É¡¢¼«Ê¬¤Î²È¤À¤±¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¾×·â
¡½¡½¤´²ÈÂ²¤Î»×¤¤½Ð¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¾®³Ø¹»4¡¢5Ç¯À¸¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢·ö²Þ¤·¤¿¤êÅÜ¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢É¬¤º¡È¤Ê¤¼ÅÜ¤é¤ì¤¿¤Î¤«¡É¡È¤É¤¦»×¤Ã¤¿¤Î¤«¡É¤òÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤«¤é¡Ø¥Ï¥°¤È¤Û¤Ã¤Ú¤Ë¥Á¥å¡¼¤ò¤·¤ÆÃçÄ¾¤ê¡Ù¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³¤³°¥É¥é¥Þ¡Ø¥Õ¥ë¥Ï¥¦¥¹¡Ù¤Î²ÈÂ²¤¬¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Æ¤Ã¤¤ê¤É¤Î²ÈÄí¤âÆ±¤¸¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÍ§Ã£¤ËÏÃ¤¹¤ÈÈ¿±þ¤¬°ã¤Ã¤Æ¡¢¡È¤¢¤ì¡¢¤¦¤Á¤À¤±¡©¡É¤È»×¤¤Éã¤ËÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ø¥Ð¥ì¤¿¤«¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£Êì¤â¡È¤¤¤Äµ¤ÉÕ¤¯¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Åö»þ¤ÏÂç¾Ð¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥ë¡¼¥ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢Éã¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¼Â²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤È¤¤ä¿²¤ëÁ°¡¢½Ð¤«¤±¤ë¤È¤¤Ë¤ÏÉ¬¤º¥Ï¥°¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬½¬´·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½°¦¾ð¿¼¤¯¡¢¤ªÃãÌÜ¤Ê¤ªÉã¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢¥×¥é¥¹¥µ¥¤¥º¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Á¥ã¥°¤µ¤ó¤Îº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÌÜÉ¸¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤µ¤ó¤È¥³¥é¥Ü¤äÄó·È¤ò¤·¤Æ¡¢¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£¹¥¤¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡¢¹¥¤¤Ê¥µ¥¤¥º¤ÎÉþ¤ä²¼Ãå¡¢·¤²¼¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ä¥Ð¥Ã¥°¤òÁª¤Ù¤ë¿Í¤¬¾¯¤·¤º¤Ä¤Ç¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤ªÀ¼¤¬¤±¡¢¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
