トム フォード ビューティの限定「バニラ セックス コレクション」が登場

トム フォード ビューティから、センシュアルな香りを色彩と質感で表現した「バニラ セックス コレクション」が登場します。2025年9月19日にオンライン先行、26日に全国発売されるこの限定コレクションは、リップやグロス、ハイライター、特別デザインのコンパクトケース、そしてフレグランスまで網羅。香りとメイクの両方で、バニラが秘める甘美で濃密な魅力を堪能できるラグジュアリーなラインナップです♡

グロス リュクス＆リップ カラー マット

「グロス リュクス」（全2色 各8,250円）は、官能的な艶と軽やかな発色が魅力。

01V エクスヘイル（限定色）：ミルキーなヌードピンク

08V インヒビション（既存色）：深みのある温かなベージュ

「リップ カラー マット」（全2色 各8,250円）は、濃密なのに心地よいマット質感。

100V ロージーヌード（既存色）

511V スティール マグノリア（既存色・モーヴピンク）

累計700万本突破！レブロンのリップスクラブに日本限定「ストロベリー」登場

グロウ ハイライター＆コンパクトケース

「グロウ ハイライター」（11,000円）はジェルのように軽く、ソフトシャンパンカラーの限定色01V ユーフォリックが、まばゆい輝きをプラス。

さらに「リフィラブル クッション コンパクト ケース」（4,400円）は、内側クリームカラー×外側ハニートーンの特別デザイン。

まるでフレグランスボトルのような存在感で、持ち歩くだけで気分も高まります♪

バニラ セックス オード パルファム

50mL 価格：54,450円（税込）／30mL 価格：36,300円（税込）

本コレクションのインスピレーション源「バニラ セックス オード パルファム」は、官能的なバニラノートが主役のフレグランス。

甘さと深みを併せ持つアンバー調で、ミステリアスな余韻を残す香りです。

官能とラグジュアリーを纏う限定体験を♡

「バニラ セックス コレクション」は、トム フォード ビューティが贈る特別な限定ライン。

リップやハイライターの色彩美、存在感あるコンパクト、そしてフレグランスまで、五感を満たすアイテムが揃います。香りとメイクの両方で、日常をラグジュアリーに演出してみませんか？

甘く濃密な世界観を纏うことで、自分らしい魅力がさらに輝くはずです♡