今田美桜がヒロインのNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜金曜）第124話が18日に放送された。

※以下ネタばれを含みます。

あらすじは、のぶ（今田美桜）は草吉（阿部サダヲ）にあんぱんを焼いてほしいと頭を下げるが、断られてしまう。蘭子（河合優実）からこのままでは大コケすると聞いた羽多子（江口のりこ）とメイコ（原菜乃華）は、チラシ配りに出かける。そして迎えた初日。客入りの悪さに頭を抱えるたくや（大森元貴）。ごめんと謝るのぶに、嵩（北村匠海）はまだあきらめていないと言う。のぶが受付に様子を見に行くと、そこに小さな子どもたちが現れて…。のぶの今までの地道な活動が実り、子どもたちや親で客席はいっぱいになる。そしていよいよミュージカルが始まる。

岩男の息子、和明（濱尾ノリタカ）も子どもと駆けつけ、星子（古川琴音）もしゃべるなど、ワクワク展開にネットも沸いた。

X（旧ツイッター）には「ヤムさん何歳やw」「ヤムおんちゃんに見透かされた」「だが断るw」「怪物あんぱんまんw」「ヤムおんちゃん出てきたら面白い」「正解wミニコントw」「怪物アンパンマンw」「ヤムおんちゃんとのやりとり まるで、ふてほど笑」「サダヲちゃん最高だよ！蘭子ちゃんの微妙な間がいいね」「ヤムおんちゃんと姉妹の掛け合い やっぱ最高だな〜」「やっぱりやむおんちゃん出てくると楽しい」「健ちゃんのカレーライス」「やっと古川琴音さん喋った！」「席をうめるために。いや、この人むちゃくちゃ来たそうやったやんね！」「いっぱいきた のぶの努力が報われた」「子どもがいっぱい！」「のぶ、アンパンマンおばちゃん」「うおおおお！めっちゃきてくれた！！！嬉しいー！！！！！」「岩男の息子が自分の息子を連れて観にきたの胸アツ」「いよいよ結実」「もう始まっているのか」「舞台の始まり方いいな！」「やばい泣いちゃう」などとコメントが並んだ。

「あんぱん」は朝ドラ112作目で、「アンパンマン」の生みの親、漫画家やなせたかし（本名・柳瀬嵩）さんと小松暢さん夫妻の半生がモデルの物語で、戦前、戦中、戦後の時代を生き抜き、“逆転しない正義”を体現した「アンパンマン」を生み出すまでの愛と勇気の物語を描く。