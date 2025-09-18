米女子3日間大会の組み合わせ発表 過去2勝の畑岡奈紗、山下美夢有ら日本勢13人出場 渋野日向子は日本時間深夜に初日スタート
＜ウォルマートNWアーカンソー選手権 事前情報◇17日◇ピナクルCC（アーカンソー州）◇6438ヤード・パー71＞今週の米国女子ツアーは、年間2試合しかない3日間競技が現地時間19日（金）に開幕。17日は予選ラウンドの組み合わせが発表された。
≪写真≫渋野と西郷の打点の位置はこんなに違った！
日本勢は今季、米ツアーを主戦場にする13人全員が出場を予定。米ツアー初優勝となった2018年と、21年に大会2勝を挙げている畑岡奈紗は、アンドレア・リー（米国）、エスター・ヘンセライト（ドイツ）とともに、初日は日本時間20日午前3時27分に1番からコースに飛び出していく。優勝した「AIG女子オープン」（全英）含め、現在、日米合わせ5試合連続でトップ10入り中の山下美夢有は、米通算11勝のレクシー・トンプソン（米国）、同2勝のマヤ・スターク（スウェーデン）とプレーする。同午後9時54分に10番からの競技開始となる。竹田麗央と勝みなみは同組になり、アンナ・ノルドクビスト（スウェーデン）を加えた3人で日本時間午後10時5分に1番からティオフ。古江彩佳はガビー・ロペス（メキシコ）、ジェニー・シン（韓国）とのプレーが決まった。岩井明愛はリン・グラント（スウェーデン）、グレース・キム（オーストラリア）との同組に。岩井千怜は明愛の1組後から、ハナ・グリーン（オーストラリア）、シャネッティ・ワナセン（タイ）とともにスタートする。ポイントランキング102位からの浮上を目指す渋野日向子は、ソフィア・ガルシア（パラグアイ）、ペリーン・デラクール（フランス）とともに日本時間20日午前3時49分に初日をスタート。西郷真央、笹生優花、西村優菜、馬場咲希、吉田優利も出場する。昨年はジャスミン・スワンナプーラ（タイ）がルーシー・リー（米国）とのプレーオフを制し、通算3勝目を挙げた。畑岡のほか、2012年には宮里藍も優勝しており、日本勢に好相性の大会とも言われている。賞金総額は300万ドル（約4億3800万円）で、優勝者は45万ドル（約6570万円）を手にする。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
予選ラウンドの組み合わせ＆スタート時間は？
米ツアーのアジアシリーズメンバーが確定 「TOTOジャパン」に山下美夢有、竹田麗央ら出場へ 渋野日向子らは“圏外”
テーラー、ピン、キャロウェイ…… 「偽物クラブ」の見分け方〔写真〕
山下美夢有の鞭をしならせるような滑らかスイング〈写真〉
オシャレ番長な女子プロは？ 1位〜10位まとめ〔ランキング〕
≪写真≫渋野と西郷の打点の位置はこんなに違った！
日本勢は今季、米ツアーを主戦場にする13人全員が出場を予定。米ツアー初優勝となった2018年と、21年に大会2勝を挙げている畑岡奈紗は、アンドレア・リー（米国）、エスター・ヘンセライト（ドイツ）とともに、初日は日本時間20日午前3時27分に1番からコースに飛び出していく。優勝した「AIG女子オープン」（全英）含め、現在、日米合わせ5試合連続でトップ10入り中の山下美夢有は、米通算11勝のレクシー・トンプソン（米国）、同2勝のマヤ・スターク（スウェーデン）とプレーする。同午後9時54分に10番からの競技開始となる。竹田麗央と勝みなみは同組になり、アンナ・ノルドクビスト（スウェーデン）を加えた3人で日本時間午後10時5分に1番からティオフ。古江彩佳はガビー・ロペス（メキシコ）、ジェニー・シン（韓国）とのプレーが決まった。岩井明愛はリン・グラント（スウェーデン）、グレース・キム（オーストラリア）との同組に。岩井千怜は明愛の1組後から、ハナ・グリーン（オーストラリア）、シャネッティ・ワナセン（タイ）とともにスタートする。ポイントランキング102位からの浮上を目指す渋野日向子は、ソフィア・ガルシア（パラグアイ）、ペリーン・デラクール（フランス）とともに日本時間20日午前3時49分に初日をスタート。西郷真央、笹生優花、西村優菜、馬場咲希、吉田優利も出場する。昨年はジャスミン・スワンナプーラ（タイ）がルーシー・リー（米国）とのプレーオフを制し、通算3勝目を挙げた。畑岡のほか、2012年には宮里藍も優勝しており、日本勢に好相性の大会とも言われている。賞金総額は300万ドル（約4億3800万円）で、優勝者は45万ドル（約6570万円）を手にする。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
予選ラウンドの組み合わせ＆スタート時間は？
米ツアーのアジアシリーズメンバーが確定 「TOTOジャパン」に山下美夢有、竹田麗央ら出場へ 渋野日向子らは“圏外”
テーラー、ピン、キャロウェイ…… 「偽物クラブ」の見分け方〔写真〕
山下美夢有の鞭をしならせるような滑らかスイング〈写真〉
オシャレ番長な女子プロは？ 1位〜10位まとめ〔ランキング〕