【韓流】アニメ「K−POPガールズ！デーモンハンターズ」、Netflix初の３億ビュー超え
Netflix（ネットフリックス）で世界中人気アニメーション映画「K−POPガールズ！デーモンハンターズ」が、3億ビューを超えた。公開3カ月で、累積視聴数3億ビューを突破し、新記録行進を続けている。韓国メディアが報じた。
Netflix公式サイトは17日「累積視聴数3億1420万ビュー（14日基準）を記録した」と発表した。先週（8〜14日）の視聴数は2260万回で、その前の週比小幅減少したが、依然として熱い人気を続けた。
韓国メディアのイーデーリーは18日「同作品はすでに『イカゲーム』シーズン1(2億6520万回)、『ウェンズデー』シーズン1(2億5210万回)を超え、Netflix歴代最多視聴記録を立てている。今回、3億ビューの高地を超え、プラットフォーム史上、新しい基準を書き直したわけだ」と評価した。
同作品のオリジナルサウンドトラック（OST）も人気だ。メインOST「Golden（ゴールデン）」は、米国ビルボードメインソングチャート「ホット100」で通算5週目1位を記録した。同時にOST8曲が、10週連続で「ホット100」チャートインするなど、世界中から人気を集めている。英国オフィシャルシングルチャートの「トップ100」でも6週間1位を記録するなど、世界中でブームを巻き起こしている。