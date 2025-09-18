デル、「オータムセール / 四半期決算セール」を一挙開催！ 10月7日からは「PCアップグレードセール」も
デル・テクノロジーズは9月17日、「オータム セール」と「四半期決算セール」を同時に開始した。10月7日からはさらに並行して「PCアップグレードセール」も実施される。
デル、「オータムセール / 四半期決算セール」を一挙開催！ 10月7日からは「PCアップグレードセール」も
パソコン、モニター、ゲーミング製品、周辺機器、サーバーなど最新製品から定番モデルまで幅広い製品にセール価格を適用する施策。最大10,000円分の豪華特典が当たる抽選キャンペーンや、合計10万円以上の購入でポイントプラグラム「Dell Rewards」が2倍付与される施策も展開する。
○個人向けパソコン
ノートパソコン：最大20％オフ
デスクトップ：最大20％オフ
○ビジネス向けパソコン・サーバー
ノートパソコン：最大5％オフ
デスクトップ：最大5％オフ
ワークステーション：最大6％オフ
サーバー：8月より一部モデルで値下げ中
○モニター、周辺機器
モニター：最大31％オフ
デル製周辺機器：最大10％オフ
○ゲーミング
Alienwareデスクトップ：最大20%オフ
Alienwareノートパソコン：最大15％オフ
Alienwareモニター：最大28％オフ
Alienware周辺機器：最大15％オフ
デル、「オータムセール / 四半期決算セール」を一挙開催！ 10月7日からは「PCアップグレードセール」も
パソコン、モニター、ゲーミング製品、周辺機器、サーバーなど最新製品から定番モデルまで幅広い製品にセール価格を適用する施策。最大10,000円分の豪華特典が当たる抽選キャンペーンや、合計10万円以上の購入でポイントプラグラム「Dell Rewards」が2倍付与される施策も展開する。
ノートパソコン：最大20％オフ
デスクトップ：最大20％オフ
○ビジネス向けパソコン・サーバー
ノートパソコン：最大5％オフ
デスクトップ：最大5％オフ
ワークステーション：最大6％オフ
サーバー：8月より一部モデルで値下げ中
○モニター、周辺機器
モニター：最大31％オフ
デル製周辺機器：最大10％オフ
○ゲーミング
Alienwareデスクトップ：最大20%オフ
Alienwareノートパソコン：最大15％オフ
Alienwareモニター：最大28％オフ
Alienware周辺機器：最大15％オフ