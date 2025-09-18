大谷無双もチームは逆転負けの悪夢...5回ノーノーの圧巻投球＆2年連続50本塁打



大谷翔平（c）SANKEI

＜2025年9月16日(日本時間17日)ロサンゼルス・ドジャース対フィラデルフィア・フィリーズ＠ドジャー・スタジアム＞

【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁

ドジャースの大谷翔平投手（31）が16日（日本時間17日）、本拠地でのフィリーズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場し、投打で圧倒的な存在感を示した。

今季13度目の先発登板では、わずか68球で5回を投げ切り、無安打・1四球・5三振・無失点。メジャー最速タイの101.7マイル（約163.6キロ）を計測するなど圧巻の投球で、東地区王者フィリーズの強力打線を完全に封じた。

初回には本塁打王争いで首位を走るシュワバーを相手に、力強い直球で追い込み、最後はスライダーで空振り三振。

唯一の走者はハーパーに与えた四球のみで、2回以降は圧巻の快投を続けた。

5回にはケプラーの大飛球を中堅コールが好捕し、大谷は両手を挙げて味方に感謝を示す場面もあった。

試合を通じて直球、スライダー、カットボール、スプリットを自在に操り、終始主導権を握るピッチングだった。

打者としては8回に今季50号となる一発を放ち、2年連続50本塁打を達成。

さらに投手として今季50奪三振に到達したことで、メジャー史上初となる「50本塁打＋50奪三振」という前人未踏の記録を同時に成し遂げた。

チームは救援陣が崩れ、リードを守れなかった。

大谷降板後の6回にロブレスキが5連打と本塁打で逆転を許し、さらに9回にはトライネンが3ランを浴びて勝負あり。6対9で敗れ、大谷の今季2勝目はお預けとなった。





大谷翔平 ペラペラ英語スピーチ！会見でも全米に衝撃！？



佐々木朗希 ブルペン転向の可能性も ロバーツ監督「彼はチームのために何でもやるつもりだと聞いている」



大谷翔平とジャッジ どちらが優れた打者だと思う？