ロバーツ監督 大谷ノーノー好投も降板に「最初から5回までと決めていた」ブルペンの乱調に危機感「必要な場面で投げ切れていない」

＜2025年9月16日（日本時間17日）ロサンゼルス・ドジャース対フィラデルフィア・フィリーズ ＠ドジャー・スタジアム＞

ドジャースは16日（日本時間17日）、本拠地フィリーズ戦で救援陣が崩れ6対9の逆転負け。

5回無安打無失点の快投と50号本塁打を放った大谷翔平投手（31）の活躍も実らなかった。試合後、ロバーツ監督が会見に応じた。





ロバーツ監督 一問一答

――このシリーズはリリーフ陣にとって大きな試練となっているように見える

明らかに彼らは自信を欠いている。全員がいい投球をしたい、機会を得たいと思っているが、必要な場面でいい球を投げられていない。少し慎重になりすぎているところもある。

才能は信じているが、結果を出すのに必要な自信が足りない。こういう地区優勝したような粘り強い打線と対戦する時には、いい投球を続けなければ必ずやられる。



――残りレギュラーシーズン12試合で、立て直せると思うか

もちろんできる。経験豊富な選手も多いし、若い選手にも好調な者がいる。大事なのは過去を引きずらず、すぐ切り替えること。今日が新しい日だと理解して積極的に投げる。失敗を恐れてはいけない。

大谷の起用について

――5回終了後、大谷と話していたが続投の確認だったのか

そうだ。今夜は最初から5回までと決めていた。今後6回に伸ばせるか、その感触を確かめた。彼は"大丈夫"と言ったが、健康面を最優先に考えて予定を変えることはしない。彼は"二人分の選手"だから無理をさせて失うわけにはいかない。



――ポストシーズンで6回に伸ばす可能性は？

ショウヘイの意見は大きな重みを持つ。ただ、事前に全員で議論して決める必要がある。医師の判断が最優先だ。



――大谷は外野守備の可能性にも言及したが？

彼はチームのために何でもやろうとしている素晴らしい選手だ。ただ実際にどうなるかは分からない。今季は外野を守っていないからね。ただ、その姿勢自体は称賛したい。



――今日の投球で、大谷がポストシーズンでも通用すると確信したか

そうだ。速球の制球も素晴らしかったし、スイーパーも良かった。フィリーズ打線はまともなスイングができなかった。支配していた。





