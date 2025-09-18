日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2960（+9.5 +0.32%）
ホンダ 1672（+15 +0.91%）
三菱ＵＦＪ 2293（+13.5 +0.59%）
みずほＦＧ 4822（+46 +0.96%）
三井住友ＦＧ 4070（+19 +0.47%）
東京海上 6413（+21 +0.33%）
ＮＴＴ 161（0.0 0.00%）
ＫＤＤＩ 2517（+2 +0.08%）
ソフトバンク 230（+0.2 +0.09%）
伊藤忠 8534（+12 +0.14%）
三菱商 3466（+6 +0.17%）
三井物 3647（+4 +0.11%）
武田 4437（+7 +0.16%）
第一三共 3541（+11 +0.31%）
信越化 4525（-20 -0.44%）
日立 3969（+9 +0.23%）
ソニーＧ 4287（+20 +0.47%）
三菱電 3750（+6 +0.16%）
ダイキン 17553（-112 -0.63%）
三菱重 3712（+9 +0.24%）
村田製 2646（+4 +0.15%）
東エレク 24051（-199 -0.82%）
ＨＯＹＡ 21321（-9 -0.04%）
ＪＴ 4731（-15 -0.32%）
セブン＆アイ 1974（-3 -0.15%）
ファストリ 47514（-66 -0.14%）
リクルート 8306（-7 -0.08%）
任天堂 13360（-175 -1.29%）
ソフトバンクＧ 17906（-154 -0.85%）
キーエンス（普通株） 57434（+994 +1.76%）
