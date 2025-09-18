東京市場　ピボット分析（主要国通貨）

ドル円
終値146.99　高値147.05　安値145.49

149.09　ハイブレイク
148.07　抵抗2
147.53　抵抗1
146.51　ピボット
145.97　支持1
144.95　支持2
144.41　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1813　高値1.1919　安値1.1808

1.1996　ハイブレイク
1.1958　抵抗2
1.1885　抵抗1
1.1847　ピボット
1.1774　支持1
1.1736　支持2
1.1663　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3626　高値1.3726　安値1.3620

1.3801　ハイブレイク
1.3763　抵抗2
1.3695　抵抗1
1.3657　ピボット
1.3589　支持1
1.3551　支持2
1.3483　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7888　高値0.7894　安値0.7829

0.7977　ハイブレイク
0.7935　抵抗2
0.7912　抵抗1
0.7870　ピボット
0.7847　支持1
0.7805　支持2
0.7782　ローブレイク