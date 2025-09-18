東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ドル円
終値146.99 高値147.05 安値145.49
149.09 ハイブレイク
148.07 抵抗2
147.53 抵抗1
146.51 ピボット
145.97 支持1
144.95 支持2
144.41 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1813 高値1.1919 安値1.1808
1.1996 ハイブレイク
1.1958 抵抗2
1.1885 抵抗1
1.1847 ピボット
1.1774 支持1
1.1736 支持2
1.1663 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3626 高値1.3726 安値1.3620
1.3801 ハイブレイク
1.3763 抵抗2
1.3695 抵抗1
1.3657 ピボット
1.3589 支持1
1.3551 支持2
1.3483 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7888 高値0.7894 安値0.7829
0.7977 ハイブレイク
0.7935 抵抗2
0.7912 抵抗1
0.7870 ピボット
0.7847 支持1
0.7805 支持2
0.7782 ローブレイク
ドル円
終値146.99 高値147.05 安値145.49
149.09 ハイブレイク
148.07 抵抗2
147.53 抵抗1
146.51 ピボット
145.97 支持1
144.95 支持2
144.41 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1813 高値1.1919 安値1.1808
1.1996 ハイブレイク
1.1958 抵抗2
1.1885 抵抗1
1.1847 ピボット
1.1774 支持1
1.1736 支持2
1.1663 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3626 高値1.3726 安値1.3620
1.3801 ハイブレイク
1.3763 抵抗2
1.3695 抵抗1
1.3657 ピボット
1.3589 支持1
1.3551 支持2
1.3483 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7888 高値0.7894 安値0.7829
0.7977 ハイブレイク
0.7935 抵抗2
0.7912 抵抗1
0.7870 ピボット
0.7847 支持1
0.7805 支持2
0.7782 ローブレイク