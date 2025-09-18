◆プロレスリング・ノア「Ｎ―１ＶＩＣＴＯＲＹ ２０２５」（１７日、エディオンアリーナ大阪第２競技場）観衆７０５

プロレスリング・ノアは１７日、エディオンアリーナ大阪第２競技場で秋の最強戦士決定戦「Ｎ―１ ＶＩＣＴＯＲＹ ２０２５」を開催した。

Ｂブロック公式戦でＧＨＣナショナル王者のガレノが勝ち点１０で首位を独走するジャック・モリスと対戦。試合は、１３分５０秒、両者リングアウトの痛み分けで・モリスは５勝１敗１分の勝ち点１１で公式戦を終えた。ガレノは勝ち点を９に伸ばし優勝戦進出に望みをつないだ。さらに勝ち点６の丸藤正道が晴斗希を破り公式戦４勝１敗で勝ち点を８に伸ばした。

大阪大会を終え、Ｂブロックは、優勝戦進出はモリス、ガレノ、丸藤の３人に絞られた。一方、過去６大会で優勝１度、準優勝３度の「Ｎ―１男」拳王は、ここまで勝ち点６。公式戦残り２試合を残しているが全勝しても勝ち点は１０止まりでモリスに届かず早くも脱落が決まった。

７月にＯＺＡＷＡを破りＧＨＣ王座を奪還するなど今大会で優勝候補だった拳王だが今大会は、ここまで５戦で負傷欠場したＯＺＡＷＡの不戦勝を含む３勝。試合を行った勝敗は事実上、わずか２勝と低迷の失態となった。この大阪大会では、ＯＺＡＷＡと対戦予定だったが第１試合で宮脇純太と組んで菊池悠斗、ブラックめんそーれと対戦し、わずか４分４８秒、暴蹴でめんそーれを沈めた。

第１試合終了時点でリーグ戦脱落は決まっていないが「おい、大阪！ ホントはな、ＯＺＡＷＡとシングルマッチ。ブレイクダンスもシングルマッチやる気だったけどな。ＯＺＡＷＡケガした？ 今日どこかに来てるかと思ったぞ。おめえのケガなんかな、ウソだろ？ おい。去年もそうだったぞ。おい、ＯＺＡＷＡ、早く現れろ。いつでも俺が相手してやるよ。おいＯＺＡＷＡ、てめえのケガはウソだ」と言いたい放題だった。

今年で７回目を迎える「Ｎ―１」は、全１６選手が参戦。８選手ずつがＡ、Ｂ両ブロックに分かれ、９・８後楽園の開幕戦から９・２１栃木・ライトキューブ宇都宮大会まで公式戦を行い、９・２３後楽園ホール大会で両ブロック１位選手による優勝決定戦を行う。

◆Ｎ―１参戦選手

【Ａブロック】

ＫＥＮＴＡ

清宮海斗

征矢学

佐々木憂流迦

藤田和之

遠藤哲哉

マサ北宮

ダガ

【Ｂブロック】

ガレノ

丸藤正道

拳王

稲葉大樹

ジャック・モリス

晴斗希

リッキー・ナイトＪｒ．

※ＯＺＡＷＡは、開幕戦で負傷しすべての公式戦を欠場

◆９・１７大阪全成績

▼「Ｎ―１ ＶＩＣＴＯＲＹ ２０２５」Ａブロック公式戦

○清宮海斗（３勝２敗＝勝ち点６）（１４分２６秒 スカイウォーク・エルボー→片エビ固め）遠藤哲哉（３勝２敗＝勝ち点６）●

▼同

○ＫＥＮＴＡ（３勝２敗＝勝ち点６）（１１分５３秒 首固め）佐々木憂流迦（１勝４敗＝勝ち点２）●

▼「同」Ｂブロック公式戦

△ガレノ（４勝１分＝勝ち点９）（１３分５０秒 両者リングアウト）ジャック・モリス（５勝１敗１分＝勝ち点１１）△

▼タッグマッチ

○高橋ヒロム、ＡＭＡＫＵＳＡ（１１分２２秒 ＴＩＭＥ ＢＯＭＢ→ 体固め）Ｅｉｔａ、小田嶋大樹●

▼「Ｎ―１ ＶＩＣＴＯＲＹ ２０２５」Ｂブロック公式戦

○丸藤正道（４勝１敗＝勝ち点８）（１１分０４秒 不知火 → 体固め）晴斗希（１勝４敗＝勝ち点２）●

▼同

○リッキー・ナイトＪｒ．（４勝２敗＝勝ち点８）（９分３０秒 リキシドライバー→片エビ固め）稲葉大樹（１勝５敗＝勝ち点２）●

▼「同」Ａブロック公式戦

○征矢学（２勝３敗＝勝ち点４）（９分３４秒 ドラゴンスリーパー）ダガ（１勝４敗＝勝ち点２）●

▼タッグマッチ

○拳王、宮脇純太（４分４８秒 暴蹴→エビ固め）菊池悠斗、ブラックめんそーれ●