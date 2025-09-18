「広島１−６阪神」（１７日、マツダスタジアム）

阪神が広島に快勝して優勝後は初の連勝を飾った。三回に３試合ぶりのスタメンとなった近本が二塁打でチャンスメークすると森下の適時打で先制。１−１の六回には、佐藤輝がベンチ外で「５番・三塁」で起用の木浪が決勝の勝ち越し適時打を放った。先発・村上が６回１失点で才木と並んでチームトップタイの１２勝目を挙げた。デイリースポーツ評論家の谷佳知氏は五回２死一、二塁での村上の投球を「打ちにいけない絶妙なコースで小園から見逃し三振を奪った」と称賛した。

◇ ◇

村上が外角に８球すべてを投げ切り、小園を見逃し三振に仕留めた五回２死一、二塁での対決が、勝敗の分岐点となったと言っていいだろう。

この打席には伏線があった。

三回２死一、二塁で小園を迎え、村上は外角に５球連続で投じてフルカウントとなった後、勝負にいった内角真っすぐが高めに浮き、右前へ適時打を浴びた。

五回のピンチで阪神バッテリーは当然、この打席が頭をよぎったはずだ。２打席連続で内角球を打たれることは避けたかったと思う。そうなれば外角勝負。小園もそう読んでいたに違いなく、外角の際どいところにいかに投げ切れるかがポイントになる、と見ていた。

実際に真っすぐとツーシームなど変化球を７球連続で投げミスなく、外角に集めた。そして最後は打者にすればボールに見える、打ちにいけない絶妙なコースに真っすぐを決めて、見逃し三振を奪った。グッと伸びてくる低めの真っすぐは村上の生命線。彼の最大の長所が、あの五回のピンチで発揮されたように思う。