Ä¶¤È¤¤á¤♡ÀëÅÁÉô¡¢¾®ÀôÍÚ¹á¡õµÈÀî¤Ò¤è¤ê¤ÎÄ¶ºÇ¶¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ã¤Æ¡© ·ëÀ®10¼þÇ¯¥Ä¥¢ー¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÏÇ°´ê¤ÎÂçºå¾ë¥Ûー¥ë¡ª¡Ø²»ÆÌ¤Á¤åー¤ºDAY¡Ù
MC²¼Ç¸ÀµÂÀ¤¬¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¡ÖÆÌ·â¡×Ë¬Ìä¤·¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤¹¤ë²»³Ú¥Èー¥¯ÈÖÁÈ¡Ø²»ÆÌ¤Á¤åー¤ºDAY¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¥ì¥³ー¥É¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¥Èー¥¯¥Æー¥Þ¤ò¡Ö¤Á¤åー¤º¡ª¡×¤·¤Æ¡¢²¼Ç¸¤Î²»³ÚÃÎ¼±¤ÈÏÃ½Ñ¤òÉð´ï¤Ë¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ê¹¤±¤Ê¤¤¥Èー¥¯¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÈÄ¶ºÇ¶¯¡É¤Ê¥²¥¹¥È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÆÌ·â¤¹¤ë¤¿¤á¡¢²¼Ç¸¤ÏABC¥Æ¥ì¥Ó¤ÎC¥¹¥¿¥¸¥ª¤ØÀøÆþ¡£¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦Ä«Æü¤Ç¤¹¡×½Ð±é¤ò½ª¤¨¤Æ¥»¥Ã¥È¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢Ä¶¤È¤¤á¤♡ÀëÅÁÉô¤Î¾®ÀôÍÚ¹á¤µ¤ó¡õµÈÀî¤Ò¤è¤ê¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÂçÀ¼¤Ç¤´°§»¢¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤³¤ì¤Ï¡©¡ª¡×¤È¶Ã¤¯£²¿Í¤Ë¡¢²¼Ç¸¤Ï¡Ö10¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¤È½ËÊ¡¤·¤Ä¤Ä¡Ö²»ÆÌ¤Á¤åー¤ºDAY¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó ©ABC¥Æ¥ì¥Ó ©ABC¥Æ¥ì¥Ó
TikTok¤Ç¥Ð¥º¤ê¤Þ¤¯¤ê¡¢³¤³°¥Á¥ãー¥È¤Ç¤â1°Ì¤òµÏ¿¡ª¡ÖºÇ¾åµé¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¡ª¡×¤Ç¥ì¥³ー¥ÉÂç¾Þºî»ì¾Þ¤â¼õ¾Þ¤·¤¿Ä¶¤È¤¤á¤♡ÀëÅÁÉô¡£¸½ºß¤Ï·ëÀ®10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥Ä¥¢ー¤Î¿¿¤ÃºÇÃæ¤Ç¡¢9·î28Æü¤Ë¤ÏÂçºå¾ë¥Ûー¥ë¤Ç¤Î¥³¥ó¥µー¥È¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤ª¸ß¤¤¤ÎÄ¶ºÇ¶¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡© ¤«¤ï¤¤¤¤NG¥Ýー¥º¡õÞÕ¿È¤ÎÊÑ´é¤ËÃíÌÜ¡ª©ABC¥Æ¥ì¥Ó
º£²ó¡¢²»ÆÌ¥Èー¥¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÏÄ¶¤È¤¤á¤♡¥Ô¥ó¥¯¤Î¡È¤ª¤Ï¤ë¡É¤³¤ÈÍÚ¹á¤µ¤ó¤È¡¢Ä¶¤È¤¤á¤♡¥°¥êー¥ó¤Î¡È¤Ò¤è¤ê¤ó¡É¤³¤È¤Ò¤è¤ê¤µ¤ó¡££¶¤Ä¤Î¥Èー¥¯¥Æー¥Þ¤ÎÃæ¤«¤éºÇ½é¤Ë¤Ò¤è¤ê¤µ¤ó¤¬¡È¤Á¤åー¤º¡É¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖÄ¶ºÇ¶¯¡×¤Ç¤¹¡£
¡ÖÁê¼ê¤ÎÄ¶ºÇ¶¯¤ÊÉôÊ¬¤ò¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦²¼Ç¸¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤Ò¤è¤ê¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡ÊÍÚ¹á¤µ¤ó¤Î¡Ë¥®¥ã¥Ã¥×¤¬Ä¶ºÇ¶¯¡×¤È²óÅú¡£²Ä°¦¤é¤·¤¯¤Æ½÷¤Î»Ò¤é¤·¤¤ÍÚ¹á¤µ¤ó¤Ï¡¢¥éー¥á¥óÂç¹¥¤¤È¤¤¤¦°ìÌÌ¤ò»ý¤Á¡ÖÃæ¿È¤¬¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¤Î¤À¤È¤«¡£ÍÚ¹á¤µ¤óËÜ¿Í¤â¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤ÏÃæ¿È¤ª¤¸¤µ¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¡Ö»Å»ö½ª¤ï¤ê¤Ë¥éー¥á¥ó¤Èñ»Ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÍÚ¹á¤µ¤ó¤Ë²¼Ç¸¤¬¡ÖÀ¸¥Óー¥ë¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÌä¤¦¤È¡¢¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤ó¤Ç¡×¤È¥³¥á¥ó¥ÈNG¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¡£NG¥Ýー¥º¤â¥¥åー¥È¤ÊÍÚ¹á¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
°ìÊý¡¢ÍÚ¹á¤µ¤ó¤«¤é¸«¤¿¤Ò¤è¤ê¤µ¤ó¤ÎºÇ¶¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤â¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤Ê¤È¤³¤í¡£¡Ö»äÉþ¤Ç¤â°áÁõ¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Î¿ô¤Î¥ê¥Ü¥ó¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¤¡¢¼èºà¤Ç¤â°ìÈÖ¥¢¥¤¥É¥ë¤Ã¤Ý¤¤¥Ýー¥º¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¤Ò¤è¤ê¤µ¤ó¤À¤È²óÅú¡£
²¼Ç¸¤¬¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ÇÊÑ´é¤Ð¤Ã¤«¤ê¤µ¤ì¤Æ¤ë¥¤¥áー¥¸¡×¤È¹ð¤²¤ë¤È¡¢ÊÑ´é¤Ï¡Ö¤Þ¤À·òºß¤Ç¤¹¡×¤ÈÁ´ÎÏ¤ÎÊÑ´é¤òÈäÏª¡ª ¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£10»þ´ÖÊâ¤¤¤Æ¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¼êÇä¤ê¤·¤¿¤³¤È¤â¡£¥é¥¤¥Ö¤Î¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¤ÇÀ®Ä¹¤ò¼Â´¶¡ª©ABC¥Æ¥ì¥Ó
Â³¤¤¤ÆÍÚ¹á¤µ¤ó¤¬¤Á¤åー¤º¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö·ëÀ®10¼þÇ¯¡×¡£²¼Ç¸¤¬¡Ö¤³¤³¤ËÍè¤ë¤Î¤Ï¤½¤ó¤Ê´ÊÃ±¤ÊÆ»¤Î¤ê¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢ÍÚ¹á¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¡¢½é¤á¤Ï´ü´Ö¸ÂÄê¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤Æ¡£¤Þ¤µ¤«10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤¢¤¤é¤á¤º¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
²áµî¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë²è¤Ë¤âÄ©Àï¡£½é¤á¤Æ¥¥ã¥Ñ2000¿Íµ¬ÌÏ¤Î²ñ¾ì¡¢ÂçµÜ¥½¥Ë¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£¤Ç¥³¥ó¥µー¥È¤ò¹Ô¤¦ºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÃÓÂÞ¤«¤éÂçµÜ¤Þ¤Ç36km¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ò10»þ´ÖÊâ¤¡¢À¸ÇÛ¿®¤·¤Ê¤¬¤é¥é¥¤¥Ö¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¼êÇä¤ê¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â2000¤ÎµÒÀÊ¤ÏËä¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤Î¥Ä¥¢ー¤ÇÂçµÜ¥½¥Ë¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¥½ー¥ë¥É¥¢¥¦¥È¡£¤Ò¤è¤ê¤µ¤ó¤ÏÀ®Ä¹¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤½¤¦¡£º£²ó¤Î¥Ä¥¢ー¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¬´õË¾¤·¤Æ¼Â¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦Âçºå¾ë¥Ûー¥ë¤Ç9·îËö¤Ë³«ºÅ¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï2¿Í¤â¡Ö´ò¤·¤¤¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð´é¤Ç¤·¤¿¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢Ä¶ºÇ¶¯¤Ê2¿Í¤¬¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¹ðÇò¡ª
