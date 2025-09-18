サーモン寿司など4種を無料配布！ノルウェーのサーモン＆サバを味わう「ノルウェーシーフードフェス2025」開催《19日から》

ノルウェー大使館 水産部は、2025年9月19日から21日の3日間限定で、フードイベント「ノルウェーシーフードフェス2025」を東京ソラマチで開催します。

寿司や炭火焼きメニューを無料配布って太っ腹...

東京ソラマチのスカイアリーナに様々なジャンルの人気店11店舗が集い、ノルウェーサーモンやノルウェーサバを使った限定メニューを販売します。

また、80年代にノルウェーが先進的な養殖技術により世界で初めて実現したという、"生でも安全に食べられる"ノルウェーサーモンと日本の寿司文化が融合して誕生した「サーモン寿司」と、会場で調理した「サーモンBBQ」を無料配布します。

さらに、一度も冷凍せず、鮮度の高い「生」の状態でノルウェーから日本に届けられる「サバヌーヴォー」が当日解禁されるのに合わせ、今しか味わえない旬の「サバヌーヴォー」の炭火焼きを無料で配布します。

加えて、最新の冷凍技術を駆使して刺身に加工された状態を楽しめる「サバヌーヴォー」寿司も無料で配布予定です。

「ノルウェーシーフードフェス2025」は、25年9月19日から21日に開催。時間は、11時（初日のみ13時）から20時まで。

東京ソラマチ4階 スカイアリーナ（東京都墨田区押上1丁目1-2）で、入場料は無料です。

出店ラインアップ

【無料配布】

・ノルウェーサーモンBBQ（合計800食限定）

・ノルウェーサーモン寿司（合計1000食限定）

・「サバヌーヴォー」炭火焼き（合計2000食限定）

・「サバヌーヴォー」寿司（合計1200食限定）

各日なくなり次第終了します。

【サーモン料理】

オル ラ カビーナ／salmon atelier Hus／salmon noodle 3.0／MONICA／レストラン リラ・ダーラナ

【サバ料理】

エルトラゴン／食堂新／骨取り魚の飯田商店／麺場voyage／若廣

【飲料】

OSLO BREWING CO.

詳細は公式サイトで確認できます。

東京バーゲンマニア編集部