『アメトーーク！』銀シャリ橋本のプレゼン企画が実現！MC側ゲストの体調に異変が生じる事態も

9月18日（木）の『アメトーーク！』では、「細かい所にひっかかる芸人」が放送される。

【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！

橋本直（銀シャリ）のプレゼン企画「細かい所にひっかかる芸人」が実現。

バカリズム、塙宣之（ナイツ）、小宮浩信（三四郎）、水田信二、奥田修二（ガクテンソク）、井口浩之（ウエストランド）、辻皓平（ニッポンの社長）が集結し、言葉やあらゆるできごと、テレビ番組や飲食店など、ひそかに思っていた“気になって仕方ない細かいこと”を思う存分ぶちまける。

収録が始まるやいなや止まらないトークに、蛍原徹は「今日はどうしたらいいんや…（笑）」と苦笑。

驚くほど細かい所にひっかかっている芸人たちを目の当たりにしたロジャー（大自然）に、「だから皆さんおもしろいんだなと思いました」と言われた芸人たちだが、橋本は「でも幸せなんはそっち（笑）」とポツリ。

ほかのメンバーも大きくうなずくのだが…。

そんななか、ドラマに登場したセリフやカップ麺のキャッチフレーズ、寿司ネタのネーミングのほかスポーツ、アニメ、誰もが知っている歌などで感じた細かすぎるひっかかりが大連発。

ツッコむ隙がないほどのマシンガントークに、さすがの柴田英嗣（アンタッチャブル）も「全然止まらないな…」とタジタジに。

さらに、芸人たちの止まらないひっかかりエピソードをまともに食らったロジャーは、「なんかボーッとしてきました（笑）」と体調に異変が。

また、「ぶらり途中ひっかかるの旅!!」では、橋本の希望で、普段の街ブラでは思っていても言えない“細かいひっかかりだけを伝えるロケ”を実施。

橋本＆奥田コンビは商店街をブラブラするのだが、見る看板ほぼすべてにひっかかり、なかなかスタート地点から動けず。さらに、商店街のキャラクターを発見した2人のひっかかりはますます加速していき…。

一方、小宮＆井口コンビは開始早々、このロケ自体にひっかかってボヤキまくり。その後も入ったお店や声を掛けてくれた地元の人々とのやりとりで、卑屈なひっかかりが続出する。

ほか、「みんなで写真にひっかかろう!!」では、番組が用意した写真を見ても芸人たちはひっかかりを覚えるのかを検証。すると、バカリズムと蛍原が共鳴する切ない事態が勃発する。