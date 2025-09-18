１８日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：５０ 日・機械受注
１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
１０：３０ 豪・失業率
１０：３０ 豪・新規雇用者数
１７：００ ユーロ・経常収支
１８：００ ユーロ・建設支出
２０：００ 英・ＢＯＥ（英中央銀行）政策金利発表
２０：００ 英・ＭＰＣ（英中央銀行金融政策委員会）議事要旨
２１：３０ 米・新規失業保険申請件数
２１：３０ 米・失業保険継続受給者数
２１：３０ 米・フィラデルフィア連銀製造業景気指数
２３：００ 米・景気先行指標総合指数
※日・日銀金融政策決定会合（１日目）
出所：MINKABU PRESS
