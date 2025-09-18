○経済統計・イベントなど

０８：５０　日・機械受注
１０：２０　日・３カ月物国庫短期証券の入札
１０：３０　豪・失業率
１０：３０　豪・新規雇用者数
１７：００　ユーロ・経常収支
１８：００　ユーロ・建設支出
２０：００　英・ＢＯＥ（英中央銀行）政策金利発表
２０：００　英・ＭＰＣ（英中央銀行金融政策委員会）議事要旨
２１：３０　米・新規失業保険申請件数
２１：３０　米・失業保険継続受給者数
２１：３０　米・フィラデルフィア連銀製造業景気指数
２３：００　米・景気先行指標総合指数
※日・日銀金融政策決定会合（１日目）

出所：MINKABU PRESS