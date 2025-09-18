米外為市場サマリー：ＦＯＭＣを受け荒い展開ながら一時１４７円００銭台に上伸 米外為市場サマリー：ＦＯＭＣを受け荒い展開ながら一時１４７円００銭台に上伸

１７日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４６円９９銭前後と前日と比べて５０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７３円６４銭前後と同２０銭程度のユーロ安・円高だった。



米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は１７日の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で、市場の予想通り０．２５％の利下げを決めた。あわせて公表されたＦＯＭＣ参加者による政策金利見通し（ドットチャート）では、年内２回の会合（１０月と１２月）でも利下げするというシナリオが示された。市場ではＦＲＢの政策スタンスが金融緩和に前向きなハト派に傾いていると受け止められ、ドル円相場は１４５円４９銭と約２カ月ぶりのドル安・円高水準をつける場面があった。ただ、今回の会合で大幅利下げを主張したのが１６日に就任したばかりのミラン理事だけだったことが分かると、米長期金利が上昇するとともにドル買いが流入。パウエルＦＲＢ議長が記者会見で今回の決定について「リスク管理のための利下げ」だったと述べ、金利を巡り急速に行動する必要はないとの考えを示したこともあり、ドル円相場は一時１４７円０５銭まで上伸した。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１８１３ドル前後と前日に比べて０．００５５ドル程度のユーロ安・ドル高だった。



出所：MINKABU PRESS