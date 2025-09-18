やっぱり秋も「ワンピ」が好き♡【ニトリのN+】チェックしておきたい「大人っぽワンピ」

女性らしいムードとコーデに悩まない気楽さを両立させてくれるワンピースは、季節の移ろいに合わせて新顔を揃えたくなる頼れる存在。この秋の1軍ワンピースを捜索中なら、ぜひ【ニトリ】が展開しているファッションブランド【N+（エヌプラス）】を候補に入れてみて。肩肘張らずに着られて、1枚で品のあるコーデを楽しめそうなN+の大人っぽワンピは、ワンピース派の大人女性必見です。

合わせ方次第でテイストを変えられるシワ感素材

【N+】「ワッシャー素材Aラインワンピース」\4,990（税込）

軽いシワ感のある素材のおかげで、キレイめにもスポーティーにも寄せやすいAラインワンピース。やや高めに設定されたウエスト位置から美しく広がるAラインシルエットが、1枚で着ても絵になります。手首が見えるすっきりとした7分袖は、上からジャケットやカーディガンを羽織りやすいのもGOOD。

大人っぽくキレイめに魅せるストレートシルエット

【N+】「ライトダブルクロスワンピース」\5,990（税込）

落ち感のあるストレートシルエットが大人っぽくエレガントな印象を醸し出すこちらのアイテム。「しわになりにくい特性を持った素材」（公式サイトより）という生地はわずかに光沢感もあり、ジャケットを羽織るだけでオケージョンにもふさわしいキレイめな雰囲気が漂います。長袖部分には透けすぎない薄手のシアー素材が採用されているため、即戦力として長く着回せそうです。

細部のデザインで甘さを香らせるクラシカルな一着

【N+】「ギャザー使いビンテージサテンワンピース」\1,995（税込・値下げ価格）

ギャザーを寄せた袖口やシャーリングとフリルを組み合わせた襟元など、細部のデザインが可愛らしさを感じさせるクラシカルなワンピース。フリルによって立ち上がったプチハイネックの首元はコーデの甘口なアクセントに。共布のリボンベルトでメリハリを強調したり、ボタンを開けて羽織にしたりと、1枚で多彩な着こなしのアレンジを楽しめます。

デニム素材を端正に着こなすシャツデザイン

【N+】「ライトデニムピンタックワンピース」\1,995（税込・値下げ価格）

胸元に繊細なピンタックをあしらい、大人可愛いデザインに仕上げたデニム素材のワンピース。襟付きのシャツデザインになっていることで端正な印象もあり、キレイめなテイストに寄せやすいのが魅力です。長すぎない着丈はボトムスとのレイヤードもバランスよく決まるほか、秋コーデに羽織として重ねるのにも重宝しそう！

※N+は、ニトリから生まれたファッションブランドです。ニトリ赤羽店内および、ショッピングセンター内のN+店舗、N+公式通販ニトリネットで販売しています。

※すべての商品情報・画像はN+出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ