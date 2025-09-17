熱がある時どんな病気が考えられる？メディカルドック監修医が解説します。

監修医師：

伊藤 陽子（医師）

浜松医科大学医学部卒業。腎臓・高血圧内科を専門とし、病院勤務を経て2019年中央林間さくら内科開業。相談しやすいクリニックを目指し、生活習慣病、腎臓病を中心に診療を行っている。医学博士、産業医、日本内科学会総合内科専門医、日本腎臓学会腎臓専門医、日本透析医学会透析専門医、日本東洋医学会漢方専門医、日本医師会認定産業医、公認心理師。

「熱がある時にやってはいけないこと」に関連する病気・疾患

ここではメディカルドック監修医が、「熱がある時にやってはいけないこと」に関する病気を紹介します。

どのような症状なのか、他に身体部位に症状が現れる場合があるのか、など病気について気になる事項を解説します。

新型コロナウイルス（COVID-19）

COVID-19とはSARS-CoV-2、通称新型コロナウイルスへの感染によってもたらされる病気です。主な症状は咳、高熱、咽頭痛、頭痛で、感染は咳、飛沫を介して広がります。

糖尿病などの慢性疾患をお持ちの方や高齢者ではしばしば重症化することがあります。

発熱等の風邪症状が見られる場合は会社や学校を休み、外出を控え安静にしてください。

息苦しさや強いだるさ、食事がとれない、高熱が持続するといった強い症状の場合や、基礎疾患があり重症化リスクの高い方は医療機関へご相談ください。

かかりつけのある方はかかりつけ医療機関、かかりつけの医療機関がない、または受診できない場合はお住まいの自治体の外来対応医療機関を受診してください。

感染の拡大を防ぐために、受診の際は事前に電話で確認するようにしましょう。

風邪

ウイルス、細菌と言った病原体によって引き起こされる鼻やのどの炎症による一連の症状を指して「かぜ症候群」と呼びますが、一般的に「風邪」でイメージされるのは「普通感冒」です。

原因となる病原体はさまざまですが、そのほとんどがウイルスによるもので、ライノウイルス、コロナウイルス、RSウイルスなどが代表的です。

ウイルスが原因の場合、安静にして水分、栄養を十分に補給することで自然に治癒します。症状をやわらげる目的で解熱鎮痛剤などの薬も用いられます。数日たっても症状が良くならなかったり、咳や痛みがひどい、高熱が出るなど症状が強かったりする場合は内科を受診してください。

感染症

感染症とは、細菌、ウイルス、真菌、寄生虫などの病原体が身体に入ることによって起こる病気の総称です。病原体の種類や感染する部位によって症状はさまざまです。

倦怠感や呼吸困難、高熱、激しい咳などの強い症状が出ている、数日たっても症状がよくならない、あるいは症状が出ていなくても特定の病原体への感染が疑われる場合は医療機関を受診してください。

治療には必要に応じて抗生物質や抗ウイルス薬、抗真菌薬などが用いられます。

インフルエンザ、麻疹（はしか）、風疹、帯状疱疹など、ワクチンで予防できる感染症に対しては、適切なタイミングでのワクチン接種が有効です。

対応する科は症状にもよりますが、内科、皮膚科、泌尿器科、感染症科、性感染症科などを症状に合わせて受診してください。

「熱がある時にやってはいけないこと」症状についてよくある質問

ここまで症状の特徴や対処法などを紹介しました。ここでは「熱がある時にやってはいけないこと」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

熱がある時に入浴をしても問題ないですか？

伊藤 陽子（医師）

症状や体調にもよりますので一概には言えませんが、38℃未満の微熱かつ他に症状がなければ入浴して良い場合もあります。

その際は湯冷めしないように気を付けて、水分補給もしっかり行ってください。

すぐに熱を下げるにはどのような方法がありますか？

伊藤 陽子（医師）

すぐに熱を下げたい時は、市販の解熱鎮痛薬を服用したり、首や脇、足の付け根など体幹部を冷やしたりする方法があります。

ただし、悪寒がある時は冷やすとよりつらくなることもありますので注意が必要です。すぐに熱を下げようとせず、十分に休息をとることも大切です。

熱がある時は布団をかけずに安静にした方がいいですか？

伊藤 陽子（医師）

寒気を感じている時は布団をかけて温めた方がよいでしょう。暑いと感じた時は薄めの毛布やタオルケットなどで調節し、汗をかいたらこまめに肌着を取り替えて安静にしましょう。

熱がある時、エアコンの効いた部屋で安静にしても問題ないですか？

伊藤 陽子（医師）

体力を消耗しないよう、室内を適切な温度に保つためにエアコンを使用することは問題ないかと思います。一方で、エアコン使用時は室内が乾燥しますので、肺や気管に負担がかからないよう、部屋の湿度を50％～60％くらいに保つようにしてください。

まとめ

熱が出た場合、早く平熱に戻そうと解熱剤を使いたくなりますが、発熱は免疫の働きに重要な身体の防衛反応です。まずは病原体と戦う体力を保つため、十分な休息と栄養、水分を補給することを第一に考えましょう。その上で症状がつらい場合やなかなか良くならない場合には自己判断をせず、早めに医療機関を受診してください。

「熱がある時にやってはいけないこと」で考えられる病気

「熱がある時にやってはいけないこと」から医師が考えられる病気は9個ほどあります。

各病気の症状・原因・治療方法など詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

感染症の病気

インフルエンザ新型コロナウイルス感染症

かぜ症候群

呼吸器科の病気

細菌性肺炎

マイコプラズマ肺炎

急性気管支炎

内科の病気

急性腎盂腎炎

がん

外科の病気

虫垂炎

上記の病気以外にも、発熱を伴う病気は多岐にわたります。日頃からご自身の体調をチェックし、普段と違うところがあれば早めに医療機関で相談するようにしてください。

「熱がある時にやってはいけないこと」に似ている症状・関連する症状

「熱がある時にやってはいけないこと」と関連している、似ている症状は9個ほどあります。

各症状・原因・治療方法などについての詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

関連する症状

全身の倦怠感

関節痛

下痢

嘔吐

喉の痛み

腹痛

咳

鼻水

頭痛

発熱以外の症状も体力を奪い、回復を遅らせる要因です。身体がつらくて耐えられない場合は症状に応じた薬を適切に用いるなどで対応し、改善が見られない場合は早めに医療機関を受診してください。

