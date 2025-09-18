DAIGO¡¢¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹Ìò¤Ç¤¤«¤ó¤·¤ã¥È¡¼¥Þ¥¹±Ç²è9Ç¯¤Ö¤ê½Ð±é¤Ë¡ÖKTU¡ª¡×ÁÒÅÄ±Íçý¤Á¤ã¤ó¤â½é¥¢¥Õ¥ì¥³
2025Ç¯12·î12Æü(¶â)¸ø³«¤Î¡Ö¤¤«¤ó¤·¤ã¥È¡¼¥Þ¥¹¡×½é¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥à¡¼¥Ó¡¼¡Ø±Ç²è ¤¤«¤ó¤·¤ã¥È¡¼¥Þ¥¹ ¥µ¥ó¥¿¤ò¤µ¤¬¤»¡ª¥Ñ¡¼¥·¡¼¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹µÞ¹Ô¡Ù¤Î¥²¥¹¥ÈÀ¼Í¥¤¬·èÄê¡ª¤Ê¤ó¤ÈDAIGO¤µ¤ó¤¬¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹Ìò¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¿Íµ¤»ÒÌò¤ÎÁÒÅÄ±Íçý¤Á¤ã¤ó¤¬¾¯½÷Ìò¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¯¥Ã¥¡¼»Ñ¤Î¥È¡¼¥Þ¥¹¤Ê¤É¡¢¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë
¢£ DAIGO¤µ¤ó¡¢9Ç¯¤Ö¤ê¤Î³®Àû¤Ï¡ÖKTU¡ª¡×
DAIGO¤µ¤ó¤Ï¡¢2016Ç¯¤Î¡Ø±Ç²è¤¤«¤ó¤·¤ã¥È¡¼¥Þ¥¹ Ãµ¤»!!Ææ¤Î³¤Â±Á¥¤È¼º¤ï¤ì¤¿ÊõÊª¡Ù¤Ç»ç¿§¤Î¥¿¥ó¥¯µ¡´Ø¼Ö¥é¥¤¥¢¥óÌò¤ò±é¤¸¤Æ°ÊÍè¡¢¼Â¤Ë9Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥È¡¼¥Þ¥¹±Ç²è¤Ø¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£ºÆ¤Ó¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¡¢DAIGO¤µ¤ó¤é¤·¤¯¡Ö¤Þ¤µ¤ËKTU¡ª(K)9Ç¯¤Ö¤ê¤Î (T)¥È¡¼¥Þ¥¹ (U)¤¦¤ì¤·¤¤¡ª¡×¤ÈÉ½¸½¡£
3DÈÇ¤Î¥È¡¼¥Þ¥¹¤È2DÈÇ¤Î¥È¡¼¥Þ¥¹¡¢2¤Ä¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤Ã¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Â©¤ÎÄ¹¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¢¤ë¤¤«¤ó¤·¤ã¥È¡¼¥Þ¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡£º£²ó±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤Ç¡¢µ¡´Ø¼Ö¤ä¼Ö°Ê³°¤ÎÌò¤ò¥²¥¹¥ÈÀ¼Í¥¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢½é¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö9Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢¾å¤Î»Ò¤¬5ºÐ¡¢²¼¤Î»Ò¤¬1ºÐ¤È¤¤¤¦º£¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¤Þ¤¿¥È¡¼¥Þ¥¹¤Î¿·ºî¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢É½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Æ¤È¤·¤Æ¤â¤È¤Ã¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£¥µ¥ó¥¿¤Î¡Ö¥Û¥Ã¥Û¥Ã¥Û¡¼¡ª¡×¤Ë°Àï¶ìÆ®¡©
¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹Ìò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖËÍ¤â¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤äÌ´¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¡×¤È¸ì¤ëDAIGO¤µ¤ó¡£¤½¤ó¤ÊÌ´¤òÍ¿¤¨¤ëÂ¦¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Àº°ìÇÕÌòºî¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤Î¸ýÊÊ¤Î¡Ö¥Û¥Ã¥Û¥Ã¥Û¡¼¡ª¡×¤Ë¤Ï¾¯¤·¼ê¤³¤º¤Ã¤¿¤½¤¦¡£2025Ç¯9·î18Æü¤Ë²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿Í½¹ðÊÔ¤Ç¤Ï¡¢ÍÛµ¤¤Ç¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÊDAIGO¥µ¥ó¥¿¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
¢£¿Íµ¤»ÒÌò¡¦ÁÒÅÄ±Íçý¤Á¤ã¤ó¤¬¿ÍÀ¸½é¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³¤ËÄ©Àï
¤â¤¦°ì¿Í¤Î¥²¥¹¥ÈÀ¼Í¥¤Ï¡¢5ºÐ¤ÎÁÒÅÄ±Íçý¤Á¤ã¤ó¡£¥É¥é¥Þ¡ØÀ¾±à»û¤µ¤ó¤Ï²È»ö¤ò¤·¤Ê¤¤¡Ù¤ä¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¤½¤ÎÆü¤«¤é¡Ù¤Ç¤ÎÅ·ºÍÅª¤Ê±éµ»¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢±Ç²è¤äCM¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤Î¿Íµ¤»ÒÌò¤À¡£
º£²ó±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥µ¥ó¥¿¤µ¤ó¤Ø¼ê»æ¤ò½ñ¤¤¤¿½÷¤Î»Ò¡¦¥é¥¤¥¢¥óÌò¡£´ñ¤·¤¯¤â¡¢DAIGO¤µ¤ó¤¬9Ç¯Á°¤Ë±é¤¸¤¿µ¡´Ø¼Ö¤ÈÆ±¤¸Ì¾Á°¤È¤¤¤¦±¿Ì¿Åª¤Ê¶öÁ³¤â¡£¶¦±é¥·¡¼¥ó¤³¤½¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Æ±¤¸Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥Õ¥ì¥³¼ýÏ¿¸å¤Ë¤Ï¡¢ÃçÎÉ¤¯¥È¡¼¥Þ¥¹ÏÃ¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢£Í½¹ð¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡¢ÎÞ¤°¤à¥Ñ¡¼¥·¡¼¤Î»Ñ
Í½¹ðÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥·¡¼¤ÎÍ¹ÊØ²ß¼Ö¤Ë¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹°¸¤Æ¤Î¼ê»æ¤ÎÆÏ¤±Ëº¤ì¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¥·¡¼¥ó¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¡Ö°ìÈÕ¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤ò¤Þ¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¦¿Í¤Ë¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é²ñ¤¨¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¤¯¤¸¤±¤ÆÎÞ¤°¤à¥Ñ¡¼¥·¡¼¤Ë¡¢¡Ö¤¤Ã¤È¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤è¡×¤ÈÎå¤Þ¤¹¥È¡¼¥Þ¥¹¡£
¤³¤ÎÍ§¾ð¤¢¤Õ¤ì¤ë¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë¡¢DAIGO¤µ¤ó¤â´¶Æ°¤·¤¿¤½¤¦¡£¡Ö¥È¡¼¥Þ¥¹¤¿¤Á¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÁÇÅ¨¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÅØÎÏ¤·¤Æ¤¬¤ó¤Ð¤ë»Ñ¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤¤·¡¢1¤Ä¤Î¤³¤È¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
ºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤Ê¤¤»ÑÀª¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤êÍ§¤À¤ÁÁÛ¤¤¤Ê¤È¤³¤í¡£DAIGO¤µ¤ó¤¬¡Ö¥°¥Ã¤È¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¤¤Ã¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿´¤Ë¤â¶Á¤¯¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£
¢£1ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤âÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥È¡¼¥Þ¥¹¥Ñ¥ï¡¼
¡Ö1ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤¬º£¡¢¼Ö¤äÅÅ¼Ö¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥Ë¥³¥Ë¥³´é¤Ç¸ì¤ëDAIGO¤µ¤ó¡£¼«¿È¤¬¥é¥¤¥¢¥óÌò¤Ç½Ð±é¤·¤¿±Ç²è¤ò°ì½ï¤Ë´Ñ¤¿¤È¤¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤Þ¤¿Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤âÆ°¤²ó¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¥Ô¥¯¥ê¤È¤âÆ°¤«¤º¡¢¥È¡¼¥Þ¥¹¤ËÌÜ¤¬Å£ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¿Æ¤Ê¤éÃ¯¤â¤¬·Ð¸³¤¹¤ë¡¢»Ò¤É¤â¤¬¥¢¥Ë¥á¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë½Ö´Ö¡£¤½¤ÎÂÐ¾Ý¤¬¼«Ê¬¤Î½Ð±éºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡¢¥Ñ¥ÑÌ½Íø¤Ë¿Ô¤¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢±Ç²è¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯±Ç²è¤Î´°À®¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¡¢ºÇ¹â¤Î±Ç²è¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ß¤Ê¤µ¤óÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢±Ç²è´Û¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Î´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤¿¤¤¤È´èÄ¥¤ë¥È¡¼¥Þ¥¹¤¿¤Á¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎËâË¡¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤¹--¡£º£Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ï¡¢¿Æ»Ò¤Ç¥È¡¼¥Þ¥¹¤¿¤Á¤ÎËÁ¸±¤ò±þ±ç¤·¤Ë¡¢±Ç²è´Û¤Ø½Ð¤«¤±¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©
2025Ç¯9·î18Æü8»þ¤«¤é¡¢YouTube¤Î¤¤«¤ó¤·¤ã¥È¡¼¥Þ¥¹¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇºÇ¿·Í½¹ðÊÔ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Í½¹ðÊÔ¤Ç¤Ï¡¢±Ç²è¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥½¥ó¥°3¶Ê¤ÎÃæ¤«¤é¡Ö¤À¤¤¤À¤¤¤À¤¤¤¹¤¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¤âÎ®¤ì¤ë¤Î¤Ç¤ªÊ¹¤Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¢¨µ»öÆâ¤Î²Á³Ê¤ÏÆÃ¤ËµºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
(C)2025 Gullane (Thomas) Limited.
