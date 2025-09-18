「やっちゃった…」愛犬家なら共感必至！散歩にウン●袋を忘れた飼い主がとった仰天行動とは？【作者に聞く】
犬のお散歩中に大ピンチ！手ぶらだったことに気づいたのは、愛犬シャルルちゃんがウンチングポーズをとったときだった!!あなたならどうする!?を描いた、漫画家ゆむい(@yumuihpa)さんの「おさんぽ大ピンチ」がXで話題になっている。同じような状況を体験した猛者たちからのアドバイスを含め、今回の体験談について話をうかがった。
■緊急事態！ お散歩バッグを忘れたとき、どう乗り越える？
今作「おさんぽ大ピンチ」は、作者ゆむいさんが愛犬シャルルちゃんのお散歩中に直面した、まさかの事態をコミカルに描いた作品である。作中に出てくる「お散歩バッグ」とは愛犬家にとってまさに必需品、ウン袋やペットボトルなど、マナーを守るためのアイテムが入っている。
しかし、ゆむいさんはその日、大切な「お散歩バッグ」を忘れてしまったのだ。飼い主がお散歩バッグを忘れても、お構いなしにシャルルちゃんは道端でプリプリと用を足してしまう。「いつも通りの散歩だったのですが、なぜかボーッとして手ぶらで出かけてしまいました」と、ゆむいさんは振り返る。
ウン袋がない！どうしよう！と焦るゆむいさん。「ティッシュで包んで持って帰れるのでは」と、わずかな希望にかけてポケットを探るも、無常にも空っぽ。家族に連絡しようにもスマホも持っていないことに気づき、絶望の淵に立たされる。「完全手ぶらでお散歩に来てしまった」状況に途方に暮れ、空を仰いだ。
マナーを守る愛犬家としてのプライドを保つため、ゆむいさんに残された道は1つしかなかった。覚悟を決め、なんと素手でホカホカのうんちを持ち、夢中で走って帰宅したそう。「うちまでは、大体100メートルくらいありました。猛ダッシュです」と、ゆむいさんはそのときの様子を語る。
今作について、ゆむいさんは「私のアホさ加減を笑い飛ばしていただけたら救われます…」とコメント。さらに、作中の見どころについて「私が1人で動揺している最中にも犬はずっとかわいい感じなのが見どころなので、ぜひ注目していただけるとうれしいです」と話してくれた。
取材協力：ゆむい(@yumuihpa)
