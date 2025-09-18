【GUのベロア】が 40・50代にドンピシャ！ 上品なツヤ感♡「高見えスカート」

そろそろコーデは本格的に秋モードへ。とはいえ暑い日もまだ多く、トップスはしばらく半袖が活躍しそう。この時期に、コーデに季節感を加えるなら「ボトムス」をアップデートするのが正解かも。そこで編集部が注目したのが「べロア素材」。控えめな光沢や落ち感で、しっとりした雰囲気を演出してくれます。今回は【GU（ジーユー）】から登場している「ベロアスカート」にフォーカス。プチプラとは思えない上品さで、秋冬の大人コーデに欠かせない一軍アイテムになりそう。

素材感と美シルエットで上品さを格上げ

【GU】「ベロアナローマキシスカート」\2,990（税込）

ベロア素材ならではのリッチな光沢感と、深みのある色味が魅力のナロースカート。コーデに一点投入するだけで、大人の女性らしい落ち着いた雰囲気を演出できそうなアイテムです。ストンと落ちるシルエットだから、自然なすっきり見えも叶いそう。オフィスからオフの日まで幅広いシーンで活躍する予感。カラーはブラックとダークブラウンの2色。

ブラウス合わせでエレガントに

リッチな雰囲気のベロアスカートなら、シンプルなワンツーでも華やかさを演出できそう。スナップのように、きれいめブラウスをタックインすれば、きちんと感のあるスタイルが完成。季節が進めば、ゆったりとしたセーターやカーディガンを合わせて、抜け感ある着こなしに仕上げるのもおすすめです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。