「相手のFW陣に苦戦」「動揺していたように見えた」インテル戦でCLデビューのアヤックス板倉滉に海外メディアは辛口「交代となったのは当然」
今夏に日本代表DF板倉滉が加入したアヤックスは現地９月17日、チャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第１節で、昨シーズン準優勝のインテルとホームで対戦した。
板倉がCBで先発してCLデビューを果たしたアヤックスは、立ち上がりこそインテルに主導権を握られたものの、徐々にリズムを掴む。すると40分、カウンターから抜け出したミカ・ゴッツがGKヤン・ゾマーと１対１になる絶好機を迎えるも決めきれず。その２分後には、逆にCKからマルキュス・テュラムにヘディングシュートを叩き込まれて先制を許す。
さらに後半に入って47分、ボックス内に侵入してきたハカン・チャルハノールにシュートを浴びるも板倉がブロック。しかしこれで与えたCKから再びテュラムにゴールを決められてしまう。その後もアヤックスは得点を奪えず、０−２で敗戦。黒星スタートなった。
試合後、スポーツサイト『SPORTS DUNIA』がこの一戦に出場した選手たちを採点。84分までプレーした板倉には「5.5点」を与えて、以下のように厳しい評価をしている。
「インテルのフォワード陣との対戦に苦戦したようだ。４つのファウルを犯し、デュエルでも手を焼いて、勝てたのはほんの一部に過ぎなかった。重要なブロックやクリアもいくつか見せたが、全体的にはテュラムのフィジカルを活かした攻撃に動揺していたように見えた。84分に交代となったのは当然の判断だった」
ほろ苦いCLデビューとなった板倉。30日に行なわれる次節のマルセイユでの活躍に期待だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介
板倉がCBで先発してCLデビューを果たしたアヤックスは、立ち上がりこそインテルに主導権を握られたものの、徐々にリズムを掴む。すると40分、カウンターから抜け出したミカ・ゴッツがGKヤン・ゾマーと１対１になる絶好機を迎えるも決めきれず。その２分後には、逆にCKからマルキュス・テュラムにヘディングシュートを叩き込まれて先制を許す。
試合後、スポーツサイト『SPORTS DUNIA』がこの一戦に出場した選手たちを採点。84分までプレーした板倉には「5.5点」を与えて、以下のように厳しい評価をしている。
「インテルのフォワード陣との対戦に苦戦したようだ。４つのファウルを犯し、デュエルでも手を焼いて、勝てたのはほんの一部に過ぎなかった。重要なブロックやクリアもいくつか見せたが、全体的にはテュラムのフィジカルを活かした攻撃に動揺していたように見えた。84分に交代となったのは当然の判断だった」
ほろ苦いCLデビューとなった板倉。30日に行なわれる次節のマルセイユでの活躍に期待だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介