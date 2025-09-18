Image: Nothing

Nothingの最新フラッグシップワイヤレスイヤフォン「Ear (3)」 が、2025年9月18日に発売されます。

スペックなどの全貌はまだ明らかでないものの、デザインはすでに公開されていて、半透明のステムデザインが復活する見通しです。

「物理ボタン」が特徴的

同社初のオーバーイヤーヘッドホン「Headphone (1)」には、3つのボタンが搭載され、物理的な操作性が特徴的でした。さらに、最近発売された「Phone (3)」にも、背面の「Glyph Matrix（グリフ・マトリクス）」のためのボタンが搭載されています。「スピン・ザ・ボトル（瓶回しゲーム）」など用途が何であれ、Nothingは明らかに触覚的な操作を復活させようとしており、Ear (3)もその流れに乗っているようです。

Offbeat looks. Stronger signal. Material difference.



Ear (3) pic.twitter.com/zM75sk7W6d - Nothing (@nothing) September 11, 2025

Ear (3)の写真で、一際目を引くのは充電ケースの側面にある大きな「Talk」ボタンです。一体どういう意味なのでしょうか…。スマートフォンの音声アシスタントを起動する機能や通話を開始するためのもののようにも思えますが、残念ながらまだ答えは分かりません。この謎が解明されるのが待ち遠しいです。

さらに、ケースの側面には他のボタンも備えられています。これらのボタンが何をするのかも見当がつきませんが、少なくともHeadphone (1)にあったボタンよりはもう少し精度の高い仕上がりであってほしいものです。

攻めの姿勢にリスペクト

Ear (3), September 18. pic.twitter.com/7Cyl9T59Ie - Carl Pei (@getpeid) September 11, 2025

確かにNothingの代名詞である“トランスペアレントの美学”からは少し離れていますが、見た目は非常に洗練されています。充電ケースは滑らかな金属調のシルバープラスチックになり、イヤホン本体にも同じシルバーが少し散りばめられています。実物を見るまでは最終的な印象はわかりませんが、Ear (3)とHeadphone (1)のデザインを統一する方向性も感じられます。

これらのボタンが何をするのかまったく不明であっても、Nothingがラボで新しいアイデアを模索していること自体が嬉しいのです。

「Ear」や「Ear A」も良いワイヤレスイヤホンでしたが、見た目以外では大きな変化を起こしたわけではありません。「Talk」ボタンも同じように大きな進化をもたらさないかもしれません。しかし、それでもNothingが挑戦し続けていることには常に尊敬を払っています。