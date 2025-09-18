◇セ・リーグ 阪神6―1広島（2025年9月17日 マツダ）

試合開始前、国歌独唱のとき、雨脚が強まった。雷鳴がとどろき、稲光が走った。

そんな光景に映画『ナチュラル』を思った。天才的な野球選手の波乱の人生を描く。少年時代、落雷にあった庭の大木でつくったバット、通称「ワンダーボーイ（神童）」を愛用する。稲光のマークを刻印していた。

主人公ロイ・ハブスを演じたのが俳優ロバート・レッドフォードだった。訃報が伝わった。89歳だった。高校まで野球に打ち込んでおり、スイングも様になっていた。

つらく苦い過去を持つロイは「オレの人生は思ったようにはならなかった」とつぶやく。幼なじみ、元恋人のアイリスが語る印象的なセリフがある。「人生には二つあるのよ。学ぶための人生と、その後に生きる人生が」

野球は人生に似る。誰もが失敗や苦難を経験しながら歩む。「その後」にひらけることもある。

リーグ優勝を飾った阪神の選手たちもつらく、苦しい思いを乗りこえて栄冠にたどりついた。

佐藤輝明を今季初めてベンチから外したこの日、主に控えとしてチームを支えた面々がスタメンに名を連ねていた。猛烈な雷雨で試合開始は1時間以上遅れた。彼らにとっては貴重な出場機会が流れずにすんだ。

遊撃を小幡竜平や熊谷敬宥と争った木浪聖也は三塁手で今季初の5番。6回表に左腕・床田寛樹の外角スライダーに食らいつき中前へ勝ち越し決勝の安打を放った。内角球をファウルで逃げた直後についていった。

ベテランの原口文仁は1死一、三塁での代打だった。併殺は避けたい場面。内角球を詰まりながら遊ゴロを転がし、1点を加えた。ボテボテの殊勲打と書いておきたい。

同じく代打で起用された楠本泰史は中堅左へ適時二塁打を放った。移籍後初の長打だった。次のステージに向けてのアピールとなった。

若い中川勇斗はフルスイングが魅力だが、右前に巧打を見せ、無死一、二塁では三塁前へ絶妙なバントを決めた点をたたえたい。

映画ではロイの父親の言葉がある。「おまえには才能がある。だが、それだけでは十分ではない。自分自身を磨くんだ。才能に頼りすぎると、失敗することになるぞ」

教訓的だ。彼らは天から与えられた才能を磨いてきたのだ。映画の題名『ナチュラル』には「天性の才能」といった意味もある。 ＝敬称略＝

