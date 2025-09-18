◇陸上世界選手権(13日〜21日、東京・国立競技場)

5日目を迎えた陸上・世界選手権は、17日に男子200m予選が行われ、最終組に登場した鵜澤飛羽選手が20秒39で3位に入り、着順での準決勝進出を決めました。

“オタク”を公言している鵜澤選手は、名前をコールされると、NARUTOのポーズを披露。

前日の男子110mハードルで5位入賞を果たした、同じJAL所属の村竹ラシッド選手から、「『おまえもやれ』と言われた」と、明かしました。

この日は“刺激走”を入れずにレースに臨んだそうで、「もっと楽にいければよかったんですけど、刺激が入っていなかったので、ある程度力を使ってじゃないと前に出られなくて。抜けてから集団の前にいられたっていうことはいいこと」と、重点的に取り組んできた後半の走りについて言及。

同じ組で走り、20秒18で組トップ通過を果たした、パリ五輪金メダリストのテボゴ選手の名前をあげ、「さすがにテボゴ選手は速いですけど（笑）、そこらへんを除けば、まだ戦える位置にいるのかな」と笑顔を見せました。

夢の決勝進出へ、準決勝でのポイントは“21秒を切ること”と語った鵜澤選手。

「今年はみんな速いですね。19秒台も連発してきて、レベル選手とか一つ以上抜けていますね、明らかに」と、予選で19秒84をマークしたブライアン・レベル選手（ジャマイカ）にも言及。

「そこらへんと走るとなると、どうしても自分の走りができなくなる。自分の走りをして、自己ベストぐらいのタイムを出せれば問題なく決勝には行けるはずなので、体を整えていければ」と話しました。

決勝進出をかけた準決勝は18日におこなわれます。