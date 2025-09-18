晩餐会で英チャールズ国王とキャサリン妃の間に立ち、スピーチを行うトランプ米大統領/Yui Mok/Pool/Reuters

（ＣＮＮ）米国のトランプ大統領は１７日夜、英ウィンザー城で開かれた公式晩餐（ばんさん）会に出席し、異例となる２度目の国賓としての訪英について「生涯で最高の栄誉の一つ」と強調した。また米国と英国の歴史的な関係の密接さを称賛した。

ウィンザー城のダイニングホールで英チャールズ国王の隣に立ったトランプ氏は、英国王室を称賛し、今回の招待に感謝の意を表した。２度の国賓訪問が認められる大統領は自分を最後にしばらく出なければいいなどと冗談を飛ばす一幕もあった。

トランプ氏はウィンザー城の建築に驚嘆すると共に、ウィリアム皇太子を「素晴らしい息子」と称賛。また、ウィリアム皇太子の妻のキャサリン妃ががん治療から回復したことに触れ、「とても輝いていて、非常に健康的」と称（たた）えた。

短いスピーチの中で、トランプ氏は米国と英国の絆を強調し、両国間の「特別な関係」という言葉では「その絆を十分に言い表せない」と語った。

公式晩餐会には英国王室のメンバーに加え、米企業のトップらも出席した。

一方、首都ロンドンではトランプ氏の外交政策などに抗議するデモが繰り広げられ、警察の発表によると推定５０００人がこれに参加した。