待ってましたーーッ！！！【ミスド】今しか食べられない「新商品」って？

秋を感じる「新作ドーナツ」が【ミスタードーナツ】に登場！「秋のいもくり推しド合戦」をテーマに「さつまいもド」と「くりド」全5種類がラインナップ。食べる前からワクワク感がとまらないビジュアルで、その味わいも気になるところ。今回は4種類を紹介します。

こだわり食感を楽しんで！ 「さつまいもド とろり濃蜜いもソース」

艶っとした濃蜜いもソースをコーティングした「さつまいもド とろり濃蜜いもソース」。公式サイトによると生地は「さつまいもをイメージしたしっとり & ねっとり食感」なのだそう。もちもちが特徴の「ポン・デ・リング」とは一味違う風味を楽しめるかも。テイクアウト\183（税込）/ イートイン\187（税込）。

手土産にもおすすめ！ 華やか「さつまいもド しっとりスイートポテト」

デコレーションされたスイートポテトフィリングが可愛い「さつまいもド しっとりスイートポテト」は、手土産や差し入れにも喜ばれそう。半分はパウダーシュガーをまぶしているので、1個で2つの味わいが楽しめるのも嬉しいポイントです。テイクアウト\205（税込）/ イートイン\209（税込）。

クリームたっぷりで幸福度100点！？「くりド エンゼル & マロン風味チョコ」

公式サイトによると、生地が「ホクホク & しっとり食感」の「くりド エンゼル & マロン風味チョコ」。マロン風味のチョコレートをコーティングし、ホイップクリームを入れたドーナツです。食べ応えもありそう！ テイクアウト\237（税込）/ イートイン\242（税込）。

見た目も味わいも栗！？「くりド マロンホイップ & ハニー」

グレーズで包まれた「くりド マロンホイップ & ハニー」。シンプルなビジュアルですが、中には焼き栗風味のマロンホイップが入っているので満足度高そうです。@ftn_picsレポーターHaruさんは「美味でした」とストレートに感想を投稿。テイクアウト\237（税込）/ イートイン\242（税込）。

いもド & くりドの販売期間は10月下旬の予定ですが、早期終了の可能性もあるので早めに味わって！

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N